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Во всем мире 26 ноября отмечают День сапожника

26 ноября 2016 12:20
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Новости Беларуси. 26 ноября праздник у людей теперь уже редкой профессии. День сапожника отмечают во всем мире. Принято считать, что сапожники это, как правило, мужчины.

Но у профессии есть и женское лицо.

Так в Могилёве две девушки, которые решили помочь дамам модно выглядеть и при этом комфортно себя чувствовать.

Екатерина и Анастасия открыли обувное производство, где работают и дизайнерами, и раскройщицами, и швеями

Мастерство этих девушек уже оценили дизайнеры из Беларуси и России. Теперь они задумываются над собственной модной коллекцией. Ведь поговорка про сапожника без сапог – это не про них, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Праздники

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