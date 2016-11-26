Субботние прямые линии 26 ноября прошли по всей Беларуси

Новости Беларуси. Решение проблемного вопроса – с помощью одного звонка. Субботние прямые линии прошли 26 ноября по всей Беларуси. Связь с населением наладили на разных уровнях власти – от сельских до областных исполнительных комитетов. Не стал исключением Жабинковской райисполком.

Жителей волновали вопросы освещения улиц, сложности, которые возникают при переходе через железнодорожное полотно в утренние часы,

а также проблемы дорог сезонного характера.

Анатолий Шолтанюк, Председатель Жабинковского районного Совета депутатов:

Эта осень она очень дождливая была. Поэтому где-то сильно разбиваются эти гравийные дороги. Люди звонят, что где-то надо прогрейдировать дорогу или улицы сельских населенных пунктов. Обычно эти вопросы решаются всегда.

Дожди размыли и эту улицу на окраине райцентра. На некогда ровной дороге образовались множество выбоин и ухабов. Еще несколько дней назад проехать здесь было проблематично.

Причем, не только местным автомобилистам, но и машине скорой помощи.

Звонок на прямую линию не заставил долго ждать результат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анжела Хинич, житель Жабинки:

Решили позвонить на прямую линию. Позвонила – отреагировали очень быстро. Приехал спецтранспорт – прошли, прогладили дорогу. На следующий день приехали еще раз, ещё раз прогладили дорогу. И теперь, как видите, дорога в очень хорошем состоянии. Я уже давно такого не помню, чтобы она была вот такая.