Новости Беларуси. Сложная обстановка на границе Беларуси с Евросоюзом тормозит 26 ноября путь путешественникам.

На польском направлении – образовалась очередь из легковых автомобилей. На литовском – скопились сотни фур.

Ситуацию на границе в режиме онлайн можно отслеживать на сайте Госпогранкомитета.

Больше всего машин в ожидании на переходе в Берестовице и пункте пропуска «Брест».

Оперативнее всего границу можно пересечь в Брузгах. Впрочем, и здесь в ожидании полсотни автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.