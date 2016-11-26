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Сложная обстановка на границе Беларуси с Евросоюзом тормозит 26 ноября путь путешественникам

26 ноября 2016 12:08
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Новости Беларуси. Сложная обстановка на границе Беларуси с Евросоюзом тормозит 26 ноября путь путешественникам.

На польском направлении – образовалась очередь из легковых автомобилей. На литовском – скопились сотни фур.

Ситуацию на границе в режиме онлайн можно отслеживать на сайте Госпогранкомитета.

Больше всего машин в ожидании на переходе в Берестовице и пункте пропуска «Брест».

Оперативнее всего границу можно пересечь в Брузгах. Впрочем, и здесь в ожидании полсотни автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Граница # общество

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