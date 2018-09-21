Прямой эфир

В Минске 22 сентября водители смогут получить право бесплатного проезда: что для этого нужно предъявить?

21 сентября 2018 09:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Меньше суток до дня без автомобиля! Экологический праздник по традиции развернётся в центре столицы.

Мастер-классы и концерт на Ленина, велопробег по проспекту: что пройдёт в Минске в День без автомобиля

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник отдела контроля за охраной атмосферного воздуха, водных ресурсов и недр Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды – Светлана Костян.

Что запланировано в экологический праздник для водителей?

Светлана Костян, начальник отдела контроля за охраной атмосферного воздуха, водных ресурсов и недр Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
22 сентября 2018 года будет предоставлено право бесплатного проезда водителям как в наземном, так и в метрополитене при предъявлении ими водительского удостоверения и свидетельства о регистрации на автомобиль.

# События в Минске # общество # Светлана Костян # Фотофакт # Автомобили

Другие новости рубрики

Все новости
Мастер-классы и концерт на Ленина, велопробег по проспекту: что пройдёт в Минске в День без автомобиля
21 сентября 2018 09:20

Мастер-классы и концерт на Ленина, велопробег по проспекту: что пройдёт в Минске в День без автомобиля

Яблоки и бананы – для велосипедистов. Необычный флешмоб проходит в Минске
21 сентября 2018 08:54

Яблоки и бананы – для велосипедистов. Необычный флешмоб проходит в Минске

В Беларуси наблюдается второй пик активности клещей
21 сентября 2018 08:16

В Беларуси наблюдается второй пик активности клещей