В Минске 22 сентября водители смогут получить право бесплатного проезда: что для этого нужно предъявить?

Меньше суток до дня без автомобиля! Экологический праздник по традиции развернётся в центре столицы.

Мастер-классы и концерт на Ленина, велопробег по проспекту: что пройдёт в Минске в День без автомобиля

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник отдела контроля за охраной атмосферного воздуха, водных ресурсов и недр Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды – Светлана Костян.

Что запланировано в экологический праздник для водителей?

Светлана Костян, начальник отдела контроля за охраной атмосферного воздуха, водных ресурсов и недр Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

22 сентября 2018 года будет предоставлено право бесплатного проезда водителям как в наземном, так и в метрополитене при предъявлении ими водительского удостоверения и свидетельства о регистрации на автомобиль.