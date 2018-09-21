В Беларуси наблюдается второй пик активности клещей

Новости Беларуси. Первый - проходил весной. Нынешняя осень не скупится на тепло и солнце. И белорусы активно пошли в лес за грибами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А потому жалоб на укусы клещей, отмечают специалисты, всё больше.
Новости Беларуси. Первый - проходил весной. Нынешняя осень не скупится на тепло и солнце. И белорусы активно пошли в лес за грибами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А потому жалоб на укусы клещей, отмечают специалисты, всё больше.
Меры профилактики остаются прежними. От укусов защитят специальные аэрозоли, крема, лосьоны. Также не помешают резиновые сапоги и одежда с длинными рукавами.
В случае укуса врачи рекомендуют как можно скорее удалить паразита и отправить на исследование, чтобы определить, является он переносчиком возбудителей болезней или нет.