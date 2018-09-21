В Беларуси наблюдается второй пик активности клещей

Новости Беларуси. Первый - проходил весной. Нынешняя осень не скупится на тепло и солнце. И белорусы активно пошли в лес за грибами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А потому жалоб на укусы клещей, отмечают специалисты, всё больше.

Знать о вампирах всё. Как обезопасить себя от укуса клеща?