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В Беларуси наблюдается второй пик активности клещей

21 сентября 2018 08:16
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Новости Беларуси. Первый - проходил весной. Нынешняя осень не скупится на тепло и солнце. И белорусы активно пошли в лес за грибами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А потому жалоб на укусы клещей, отмечают специалисты, всё больше.

Знать о вампирах всё. Как обезопасить себя от укуса клеща?

В Беларуси наблюдается второй пик активности клещей-1

Меры профилактики остаются прежними. От укусов защитят специальные аэрозоли, крема, лосьоны. Также не помешают резиновые сапоги и одежда с длинными рукавами.

В Беларуси наблюдается второй пик активности клещей-4

В случае укуса врачи рекомендуют как можно скорее удалить паразита и отправить на исследование, чтобы определить, является он переносчиком возбудителей болезней или нет.

# Укусы клещей # общество # Фотофакт

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