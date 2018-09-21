Яблоки и бананы – для велосипедистов. Необычный флешмоб проходит в Минске

Новости Беларуси. Неожиданный флешмоб на столичных улицах. Минских велосипедистов угостили фруктами по дороге к месту работы,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такую акцию организовали накануне «Дня без автомобиля». С раннего утра тех, кто отдаёт предпочтение двухколесному транспорту радовали в разных уголках столицы: в том числе у стелы «Минск – город-герой», у Ботанического сада и на проспекте Пушкина.

Максим Горбачёв:

Это приятно, особенно, когда долго проехал, то энергии не хватает и хочется что-нибудь скушать. Это классно, спасибо вам большое.

Полина Андрощук:

Приятно вдвойне, что на велосипедистов тоже обращают внимание. Насколько я знаю, в общественном транспорте при предъявлении прав и техпаспорта, разрешают бесплатный проезд, велосипедистам тоже приятно получить знак внимания.

Никита Баев:

Более 100 человек уже проехали и на работу, и на учебу. Мы видели людей самый разных возрастов.

Яблоки и бананы получили более тысячи велолюбителей. Сувенирами также поощрили владельцев самокатов и скейтбордов.