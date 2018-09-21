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Яблоки и бананы – для велосипедистов. Необычный флешмоб проходит в Минске

21 сентября 2018 08:54
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Новости Беларуси. Неожиданный флешмоб на столичных улицах. Минских велосипедистов угостили фруктами по дороге к месту работы,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яблоки и бананы – для велосипедистов. Необычный флешмоб проходит в Минске-1

Такую акцию организовали накануне «Дня без автомобиля». С раннего утра тех, кто отдаёт предпочтение двухколесному транспорту радовали в разных уголках столицы: в том числе у стелы «Минск – город-герой», у Ботанического сада и на проспекте Пушкина.

Яблоки и бананы – для велосипедистов. Необычный флешмоб проходит в Минске-4

Максим Горбачёв:
Это приятно, особенно, когда долго проехал, то энергии не хватает и хочется что-нибудь скушать. Это классно, спасибо вам большое.

Яблоки и бананы – для велосипедистов. Необычный флешмоб проходит в Минске-7

Полина Андрощук:
Приятно вдвойне, что на велосипедистов тоже обращают внимание. Насколько я знаю, в общественном транспорте при предъявлении прав и техпаспорта, разрешают бесплатный проезд, велосипедистам тоже приятно получить знак внимания.

Яблоки и бананы – для велосипедистов. Необычный флешмоб проходит в Минске-10

Никита Баев:
Более 100 человек уже проехали и на работу, и на учебу. Мы видели людей самый разных возрастов.

Яблоки и бананы – для велосипедистов. Необычный флешмоб проходит в Минске-13

Яблоки и бананы получили более тысячи велолюбителей. Сувенирами также поощрили владельцев самокатов и скейтбордов.

Яблоки и бананы – для велосипедистов. Необычный флешмоб проходит в Минске-16

Продолжится марафон безопасного для природы транспорта и 22 сентября. Среди запланированных акций: праздничный концерт, велопробег. Появится возможность и бесплатно отремонтировать свой велосипед.

# Велосипед # общество # Никита Баев # Максим Горбачев # Полина Андрощук # Фотофакт

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