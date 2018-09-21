Мастер-классы и концерт на Ленина, велопробег по проспекту: что пройдёт в Минске в День без автомобиля

Меньше суток до дня без автомобиля! Экологический праздник по традиции развернётся в центре столицы. Какие развлечения подготовили организаторы и почему так важно хотя бы на один день освободить город от выхлопных газов?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник отдела контроля за охраной атмосферного воздуха, водных ресурсов и недр Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды – Светлана Костян.

Какие мероприятия запланированы в этот день?

Светлана Костян, начальник отдела контроля за охраной атмосферного воздуха, водных ресурсов и недр Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Будет перекрыта улица Ленина, она станет пешеходной, чтобы показать, насколько хорошо становится без автомобилей в центре города. Развлекательные мероприятия начнутся в 14.00, в основном, будут рассчитаны на детей, будут экологические мастер-классы, конкурсы, будут работать аниматоры.