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Мастер-классы и концерт на Ленина, велопробег по проспекту: что пройдёт в Минске в День без автомобиля

21 сентября 2018 09:20
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Меньше суток до дня без автомобиля! Экологический праздник по традиции развернётся в центре столицы. Какие развлечения подготовили организаторы и почему так важно хотя бы на один день освободить город от выхлопных газов?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник отдела контроля за охраной атмосферного воздуха, водных ресурсов и недр Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды – Светлана Костян.

Какие мероприятия запланированы в этот день?

Светлана Костян, начальник отдела контроля за охраной атмосферного воздуха, водных ресурсов и недр Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Будет перекрыта улица Ленина, она станет пешеходной, чтобы показать, насколько хорошо становится без автомобилей в центре города. Развлекательные мероприятия начнутся в 14.00, в основном, будут рассчитаны на детей, будут экологические мастер-классы, конкурсы, будут работать аниматоры.

Мастер-классы и концерт на Ленина, велопробег по проспекту: что пройдёт в Минске в День без автомобиля-1

В 17.00 будут концерты, кульминация всего в 21.00 это велопробег от улицы Ленина до Национальной библиотеки по крайней полосе проспекта Независимости.

Мастер-классы и концерт на Ленина, велопробег по проспекту: что пройдёт в Минске в День без автомобиля-4

Компания «Ремондис» будет в рамках проведения Европейской недели мобильности 22 сентября на улице Ленина презентовать таромат, который предназначен для приема пластиковой и стеклянной тары. Все участники мероприятия смогут на месте посмотреть принципы работы и воспользоваться тароматом.

Мастер-классы и концерт на Ленина, велопробег по проспекту: что пройдёт в Минске в День без автомобиля-7

Действительно ли автомобили являются главными виновниками неблагополучия атмосферы наших городов? Какие районы Минска самые неблагополучные с точки зрения экологии? Много ли водителей отказываются в этот день от личных авто?

Подробности – в видеоматериале.

В Минске 22 сентября водители смогут получить право бесплатного проезда: что для этого нужно предъявить?

# События в Минске # общество # Светлана Костян # Фотофакт

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