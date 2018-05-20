Механический аист для доставки почты, визуальная среда программирования Scratch: последние IT-новинки в одном материале

Новости Беларуси. Позже в интервью посол Китая в Беларуси Цуй Цимин назовет будущее белорусско-китайских отношений прекрасным, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И обозначит одно из приоритетных направлений сотрудничества – сфера высоких технологий. Беларуси есть что предложить и чему поучиться. Наглядно это было продемонстрировано на 25-м Международном форуме по информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО-2018», который на неделе прошел в Минске.

Идет напролом, как танк. Именно такой фразой можно было бы охарактеризовать наступление по всем фронтам цифровой экономики.

Антон Мякишев, руководитель представительства компании Microsoft в Беларуси:

Нет никакой экономики кроме цифровой. Я в это верю на 110 %. На сегодняшний день выиграет только тот, кто предложит товар-услугу в новом конкурентоспособном формате в этом меняющемся мире. И цифра – это единственный способ это сделать.

Высокие технологии, как и красота, страшная сила. Супермодель Наталья Водянова прилетела в Минск по IT-делам. В 2017 году она инвестировала в белорусский стартап – мобильное приложение для женщин FLO. Сейчас оно в пятерке популярнейших в США.

Наталья Водянова, супермодель, IT-инвестор:

Такой прецедент, что Беларусь первой поддержала криптовалюту. Вообще развитие IT-бизнеса – такая возможность для страны.

Юбилейная, уже 25-ая по счету, выставка ТИБО – своего рода «цифровая неделя», позволяющая увидеть мир будущего. Многие технологии завтрашнего дня в Беларуси уже реальность.

Сергей Попков, министр связи и информатизации Беларуси:

Мы сегодня занимаем лидирующие позиции среди стран бывшего Советского Союза по развитию ИКТ-сервиса.

Цифровая экономика меняет мир, и Беларусь часто оказывается страной, которая принимает в этом активное участие. Громкие IT-проекты, которыми пользуются миллионы – это тенденция последних лет. И чем дальше, тем она стабильнее.

Андрей Гершфельд, венчурный инвестор (США):

Кажется сейчас вообще правильный момент для того, чтобы начинать что-то делать в Беларуси. Все компоненты начинают сходиться для того, чтобы продуктовая IT-разработка развивалась здесь активно и выходила на мировой рынок, завоевывала свою долю.

На неделе стартаперы из разных стран – от США до Азии и Европы – штурмовали своими проектами венчурных инвесторов в здании бывшей фабрики на Октябрьской. Голые стены и дефицит света киберреволюционеров не смущает. Они верят – их технологии способны изменить мир. Конечно, к лучшему.

«Учись, учи и заработай» – вполне себе слоган не только для новой криптовалюты. Цифровая экономика трансформировала старую истину «Знание сила» в «Знания – деньги».

Человек из списка – 100 самых креативных бизнесменов – прилетел в Беларусь по приглашению Парка высоких технологий. Изобретенная им среда визуального программирования Scratch практикуется в Беларуси уже два года. Даже ясли-сад в Орше взял на вооружение коды американского профессора.

Созданный как продолжение идей языка Лого и конструктора Лего. Scratch учит детей программированию. Они не только узнают новое, но и создает свои проекты – мультфильмы.

Никита Кривцов, школьник:

У меня есть книга по Scratch , вот хочу игру сделать сам, нужно будет пончики ловить.

Программирование не только для компьютерных умников, оно для всех – утверждает американский профессор.

Митчел Резник, профессор лаборатории Media Lab Массачусетского технологического института:

Замечательно, что в Беларуси при поддержке администрации ПВТ и ее компаний-резидентов дети получают навыки программирования.

Примерно так может проходить урок в IT-классе. Очки виртуальной реальности дают реальные знания. Чиновники тоже стараются вникнуть во все аспекты нового цифрового мира.

Если кинематографисты Голливуда предлагали угнать авто за 20 секунд, то белорусская система поиска людей и машин обнаруживает все за 5 секунд. Такое не смогли сделать даже китайцы, где в одном только Шанхае в базе распознавания на улицах почти 2 миллиарда фотографий лиц.

Алексей Кныш, директор компании-резидента ПВТ:

Наши коллеги были в Китае, и все красиво. Но когда попросили обнаружить автомобиль по номеру, то они не смогли. А у нас можно. За 5 секунд выдаст нам местоположение. Вот мы видим – 0017. Сейчас в Беларуси около 15 тысяч видеокамер. Но они не объединены в общую систему. Но программа позволяющая находить нужное лицо в толпе уже есть. Она обращает внимание и на оставленные предметы, и пробки, способна отмотать время на много дней назад. Алексей Кныш:

Все лица, которые попадают на видеокамеру, все фотографируются и складываются в архив. В Лондоне 4 камеры на одного человека. В Республике Беларусь на 20 человек одна камера.

Что-то подобное будет и в медицине – проект «Электронное здравоохранение». Единый архив документов и медицинских карточек белорусов планируют внедрить к 2022 году. Бюрократам никакие лекарства не помогут. Все данные можно будет получить через интернет. Владимир Пивоваров, маркетолог медтехноцентра:

Все данные находятся в месте с ним, и все данные выведены на монитор центральной станции.

Новые высоты осваивает и белорусская почта. Этот механический аист может доставить посылку в дальние уголки страны. Технология уже активно применяется в США. Не только почтовыми службами, но курьерами из магазинов.

Евгений Горин, СТВ:

Как меняется жизнь заметно даже по экспонатам в фойе Дворца Независимости. Если раньше это были в основном картины и другие предметы искусства, то теперь дизайн-проекты беспилотников и электромобили.

Кроме того, на неделе в Минске протестировали сеть по технологиям 5G. А программисты регионального этапа Международного конкурса Imagine Cup предлагали решение мировых проблем. Победители выйдут в международный финал в американском Сиэтле и поборются за главный приз – в 100 тысяч долларов.