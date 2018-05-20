Прихожу и говорю: «Я соскучился». О самом главном ко Дню семьи – репортаж СТВ

Новости Беларуси. Международным праздником этой недели стал День семьи. Он отмечается 15 мая ежегодно, начиная с 1994 года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Каждый раз проходит под новым девизом. В 2018 году им стал «Семья и инклюзивное общество».

Сказать что-то веское о значении этого праздника очень непросто: что толку постоянно повторять одни и те же прописные истины о неоспоримой важности семьи – казалось бы, их и так все понимают. Но понимают ли? Вот вопрос. Легко сказать: создай семью и береги ее как самое дорогое, что есть у тебя в жизни. Как же не всегда это получается. Можно ли этому научить? Наверное. Но только в семье. Где мама и папа уважают себя и детей, где братья и сестры стоят друг за друга горой, где бабушки и дедушки радуются, помогают, но не вмешиваются. Пусть таких семей будет много.



«Дорогая, Тасенька! Помни, милая, что я тебя крепко-крепко любил до последней минуты жизни. С любовью и умер воюя. Не ждал я смерти, но при встрече с нею мне не было страшно, ибо я знаю, что достойно воспитаешь сына. Целую и обнимаю крепко-крепко, поцелуй же за меня сыночка и успокой его. Пусть знает Виля, как его отец был гвардеец, летчик-штурмовик и погиб за него, за его счастье и за его будущее. Твой Ваня»

Это письмо с фронта написал отец Вила Ивановича. Пронизанные любовью строки он с женой хранит как фамильную реликвию. Каждое слово – о главном. О семье. И это то, что роднит поколения.

Любовь Гончарова:

Я вообще не представляю жизни без семьи, это же о тебе кто-то волнуется, тебя берегут. А любовь? А любовь до сих пор, да?

Свою Любовь, в ту пору 9-классницу Любу, Вил Иванович встретил 65 лет назад. С тех пор они неразлучны, а историю знакомства рассказывают наперебой.

Любовь и Вил Гончаровы:

Мы жили в одном городе и учились в одной школе. Это у нас была звездочка. А какие письма он мне писал! В письмах цветочки засушенные, он лирик. Сколько мы прожили, мы ни разу не ссорились.

Руку супруги Вил Иванович держит с трепетом словно драгоценность. Они друг для друга – самое дорогое. Женаты 61 год. И в честь бриллиантовой свадьбы решили вновь обменяться кольцами.

Любовь Ивановна говорит, в эти мгновения запечатленные на фото, волновалась даже больше, чем в день самой свадьбы. Из родного Ростова они уехали учиться в Таганрог, там скромно и расписались без гостей. В Минск семья приехала по распределению. 8 лет жили в Москве, но вернулись в Беларусь.

Заслуги Вила Ивановича перечислять можно бесконечно. В Советском Союзе он разрабатывал системы ПВО, объездил полмира. Профессор, доктор технических наук, в последние время Вил Иванович преподавал, а вот книги издает до сих пор. Жена – не только поддержка, но и главный критик. Вил Иванович:

Первая рецензия ее. Отрываюсь от компьютера, прихожу и говорю: «Я соскучился». «Дети – это самое прекрасное, самое важное». Секреты счастья от супермамы и супермодели Натальи Водяновой



В этой минской семье тоже пятеро детей и словно 2 лагеря. Старшие девчонки и младшие мальчишки, разница между ними 8 лет.

Татьяна Парфинович, многодетная мама:

18-го у папы день рождения, а 17-го родился Ярослав, вот он – подарок.

Татьяна профессиональный психолог. У каждого малыша в семье свое хобби, свои способности. Отвечать за семейный уют, а еще помочь каждому, найти подход – вот он мамин незаметный труд. Татьяна Парфинович:

Большая семья как большой пирог, какую начинку заложишь, горькую или сладкую, так на выходе и будет.

В Международный День семьи Татьяна и еще 32 минчанки получили Орден матери. Кстати, только в столице многодетных семей 15 тысяч, а каждый год прибавляется на 1,5 тысячи.

Безусловный рекорд – 12 собственных детей. А больше всего многодетных родителей во Фрунзенском районе.

Анастасия и Евгений только получили ключи от новенькой 3-комнатной квартиры. Анастасия Дайнакова, многодетная мать:

Спасибо государству. До последнего не верили, думали это какой-то сон – проснемся и ничего не будет. Наконец-то свое! Три комнаты, ни одна, ни съемная. 20 многодетных семей получили ключи от новых квартир на этой неделе. Теперь про стесненные условия можно забыть. Свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Плачущая мама и смех в часовне. Как это было

Пока весь мир следил за свадьбой принца Гарри, мы заглянули в столичный дворец бракосочетаний и убедились – найти свое счастье никогда не поздно.