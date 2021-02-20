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В Минске 20 февраля проходят акции по уборке снега во дворах. Всех желающих обеспечат инвентарём

20 февраля 2021 11:13
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Новости Беларуси. Акции по уборке снега во дворах проходят 20 февраля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске 20 февраля проходят акции по уборке снега во дворах. Всех желающих обеспечат инвентарём -1

Адреса проведения придомовых территорий опубликованы в Telegram-канале «ЖКХ Минск Официально».

В Минске 20 февраля проходят акции по уборке снега во дворах. Всех желающих обеспечат инвентарём -4

Помогать расчищать дворы и проезды, парковочные места от снега будут как сами жители, так и представители общественных организаций, студенты, военнослужащие. Всех желающих обеспечат необходимым инвентарем.

# ЖКХ # общество # Фотофакт

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