В Минске 20 февраля проходят акции по уборке снега во дворах. Всех желающих обеспечат инвентарём

Новости Беларуси. Акции по уборке снега во дворах проходят 20 февраля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помогать расчищать дворы и проезды, парковочные места от снега будут как сами жители, так и представители общественных организаций, студенты, военнослужащие. Всех желающих обеспечат необходимым инвентарем.