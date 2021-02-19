«Это самый старый вяз в нашей республике». Уникальное дерево растёт под Молодечно со времён ВКЛ

Новости Беларуси. В деревне Верхние Талуи Молодечненского района растет уникальный вяз. Планируется, что весной 2021 года он получит статус ботанического памятника природы Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По словам ученых, возраст дерева – более 200 лет. А местные старожилы вообще говорят, что он был при Великом княжестве Литовском. Последние три года за деревом ухаживают: его огородили забором и привели в порядок прилегающую территорию. В селе отмечают, что к уникальному вязу уже приходят туристы. У дерева даже был так называемый хранитель – местный житель, который первым указал на то, что этот вяз отличается от других окружающих деревьев.

Иван Дурейко, житель деревни Верхние Талуи:

Я просто наблюдаю за ним. Понимаете, в этом году он листву сбросил практически последним из всех деревьев здесь. Это очень важно, потому что начало появления зеленых листьев и потом их опадение говорит, что все сучья питаются влагой.

Владислав Чернов, начальник Молодечненской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Это самый старый вяз в нашей республике. Этот объект станет одним из объектов нашего района, нашей республики, который олицетворяет собой бережное отношение к охране окружающей среды.

Иван Мацевич, председатель Марковского сельисполкома:

За эти три года мы почистили пруд рядом, благоустроили, поставили лавочки, посадили деревья молодые, маленькие вязы посадили, липы. Сейчас, когда все-таки получим признание – постановление будет о признании памятником природного значения – хотим установить памятный знак.