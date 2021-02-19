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«Это самый старый вяз в нашей республике». Уникальное дерево растёт под Молодечно со времён ВКЛ

19 февраля 2021 22:30
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Новости Беларуси. В деревне Верхние Талуи Молодечненского района растет уникальный вяз. Планируется, что весной 2021 года он получит статус ботанического памятника природы Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Это самый старый вяз в нашей республике». Уникальное дерево растёт под Молодечно со времён ВКЛ-1

По словам ученых, возраст дерева – более 200 лет. А местные старожилы вообще говорят, что он был при Великом княжестве Литовском. Последние три года за деревом ухаживают: его огородили забором и привели в порядок прилегающую территорию. В селе отмечают, что к уникальному вязу уже приходят туристы. У дерева даже был так называемый хранитель – местный житель, который первым указал на то, что этот вяз отличается от других окружающих деревьев.

«Это самый старый вяз в нашей республике». Уникальное дерево растёт под Молодечно со времён ВКЛ-4

Иван Дурейко, житель деревни Верхние Талуи:
Я просто наблюдаю за ним. Понимаете, в этом году он листву сбросил практически последним из всех деревьев здесь. Это очень важно, потому что начало появления зеленых листьев и потом их опадение говорит, что все сучья питаются влагой.

«Это самый старый вяз в нашей республике». Уникальное дерево растёт под Молодечно со времён ВКЛ-7

 

Владислав Чернов, начальник Молодечненской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Это самый старый вяз в нашей республике. Этот объект станет одним из объектов нашего района, нашей республики, который олицетворяет собой бережное отношение к охране окружающей среды.

«Это самый старый вяз в нашей республике». Уникальное дерево растёт под Молодечно со времён ВКЛ-10

Иван Мацевич, председатель Марковского сельисполкома: 
За эти три года мы почистили пруд рядом, благоустроили, поставили лавочки, посадили деревья молодые, маленькие вязы посадили, липы. Сейчас, когда все-таки получим признание – постановление будет о признании памятником природного значения – хотим установить памятный знак.

«Это самый старый вяз в нашей республике». Уникальное дерево растёт под Молодечно со времён ВКЛ-13

Интересно, что с вершины вяза видны три города: Молодечно, Вилейка и Сморгонь. Высота дерева 25 метров. В будущем, возможно, его включат в экологические маршруты.

# История # общество # Иван Дурейко # Владислав Чернов # Иван Мацевич # Фотофакт

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