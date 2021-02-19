«Обладает огромным потенциалом». Борисов торжественно принял статус культурной столицы года

Новости Беларуси. В Борисове торжественно стартовала национальная акция «Культурная столица года», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Таким образом, 2021 год обещает быть музыкальным и фестивальным. Всего запланировано около 80 культурных мероприятий. Акция началась с торжественного гашения конверта с оригинальной маркой Борисова. На нем изображен герб районного центра, памятник основателю города князю Борису и другие известные места.

Сегодня здесь около 80 образовательных и культурных учреждений. Творческие коллективы продолжают традиции – в Борисовском районе их около 70.

Геннадий Денгалёв, председатель Борисовского райисполкома:

Нам сегодня доверен большой статус – стать культурной столицей Республики Беларусь, что особо приятно. Это естественно, но это было не спонтанно. Почему? Потому что сегодня в Борисове много творческих коллективов и заслуженных коллективов.

Валерий Громада, заместитель министра культуры Беларуси:

Борисов обладает огромным культурным потенциалом, и это молодежный город, которому есть что показать, который может чем-то удивить. Который имеет возможность организовать на самом высоком организационном и творческом уровне множество мероприятий.