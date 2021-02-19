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«Обладает огромным потенциалом». Борисов торжественно принял статус культурной столицы года

19 февраля 2021 22:34
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Новости Беларуси. В Борисове торжественно стартовала национальная акция «Культурная столица года», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Обладает огромным потенциалом». Борисов торжественно принял статус культурной столицы года-1

Таким образом, 2021 год обещает быть музыкальным и фестивальным. Всего запланировано около 80 культурных мероприятий. Акция началась с торжественного гашения конверта с оригинальной маркой Борисова. На нем изображен герб районного центра, памятник основателю города князю Борису и другие известные места.

«Обладает огромным потенциалом». Борисов торжественно принял статус культурной столицы года-4

Сегодня здесь около 80 образовательных и культурных учреждений. Творческие коллективы продолжают традиции – в Борисовском районе их около 70.

«Обладает огромным потенциалом». Борисов торжественно принял статус культурной столицы года-7

Геннадий Денгалёв, председатель Борисовского райисполкома:
Нам сегодня доверен большой статус – стать культурной столицей Республики Беларусь, что особо приятно. Это естественно, но это было не спонтанно. Почему? Потому что сегодня в Борисове много творческих коллективов и заслуженных коллективов.

«Обладает огромным потенциалом». Борисов торжественно принял статус культурной столицы года-10

Валерий Громада, заместитель министра культуры Беларуси:
Борисов обладает огромным культурным потенциалом, и это молодежный город, которому есть что показать, который может чем-то удивить. Который имеет возможность организовать на самом высоком организационном и творческом уровне множество мероприятий.

«Обладает огромным потенциалом». Борисов торжественно принял статус культурной столицы года-13

Национальная акция «Культурная столица года» проводится уже 11-й раз. Ранее такой статус в Минской области имели Несвиж и Молодечно.

# Культура # общество # Геннадий Донгалёв # Валерий Громада # Фотофакт

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