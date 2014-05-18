Новости Беларуси. В Минске 18 мая прощались с Элеонорой Езерской. Известная белорусская телеведущая скончалась на 68 году жизни. Предварительная причина смерти — сердечная недостаточность.

Элеонора Аркадьевна была одной из самых ярких и экстравагантных представительниц белорусского бомонда, она работала радиоведущей и снималась в кино, но практически всю жизнь отдала телевидению. Последняя ее работа — рубрика в программе «Большой завтрак» на СТВ — о невероятных судьбах звезд кино и театра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Суббот, тележурналист, коллега Элеоноры Езерской:

Мне ўзгадваецца, калі аднойчы я па СТВ глядзеў яе праграму. Я настолькі захапіўся гэтай праграмай, што я не мог адарвацца ад тэлевізара. Яе павіншаваў з такой вялікай творчай удачай на сталіцкім тэлебачэнні. Яна сказала: Дзякуй вялікі, гэта мяне натхняе працаваць далей. Вось менавіта такой Элеанора была.

Валерий Дайнеко, солист группы «Белорусские песняры»:

Женщина совершенно непохожая ни на кого из всех, кого я знаю. Может быть, где-то эпатажная, может быть, где-то своенравная. Прекрасный человек, очень милый, душевный, умный отзывчивый.