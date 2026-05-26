В Беларуси растет сезонная активность клещей. Что делать при укусе?

В Беларуси растет сезонная активность клещей. Только за первые четыре месяца года, в стране зарегистрировано около 1800 укусов. И хотя этот показатель в полтора раза ниже, чем за аналогичный период 2025 года, расслабляться не стоит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главным методом защиты остается вакцинация. В нашей стране доступны препараты как российского, так и бельгийского производства для взрослых и детей. Однако прививка не защищает на 100% от всех инфекций. Важно помнить и об элементарных способах самозащиты.

Анастасия Горбачева, врач-эпидемиолог Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Проводить после прогулок само- и взаимоосмотры, то есть осматривать на наличие клещей друг друга. Животных нужно осматривать и себя. Если это какие-то частные подворья, то необходимо их содержать в должном благоустроенном состоянии, то есть расчищать, скашивать своевременно траву, растительность и проводить дератизационные мероприятия, чтобы снизить количество переносчиков клещей, таких как грызуны. При обнаружении клеща на теле, медики настаивают на немедленном обращении за помощью. Использовать растительное масло для удаления категорически нельзя – оно не дает паразиту дышать, из-за чего тот может выбросить возбудитель в кровь человека. Есть несколько способов для безопасного удаления клеща.