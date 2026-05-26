В Беларуси стартуют ЦЭ и ЦТ в единые сроки

Централизованный экзамен и централизованное тестирование в единые сроки стартуют в Беларуси. 26 мая выпускники сдают профильный предмет на выбор. Результаты испытания будут учитываться при поступлении в вузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экзамен пройдет в 144 пунктах по всей стране. На ЦЭ зарегистрировались более 59 тысяч человек. Напомним, участникам необходимо прибыть заранее, иметь при себе паспорт, пропуск и черную ручку. Во время ЦЭ абитуриентам запрещается фотографировать тестовые задания, разговаривать с другими участниками, меняться с ними местами, экзаменационными материалами, использовать помощь других лиц, произвольно выходить из аудитории, выносить экзаменационные материалы и письменные заметки. За нарушение правил предусмотрено удаление.