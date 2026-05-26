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В Беларуси стартуют ЦЭ и ЦТ в единые сроки

26 мая 2026 05:43
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Централизованный экзамен и централизованное тестирование в единые сроки стартуют в Беларуси. 26 мая выпускники сдают профильный предмет на выбор. Результаты испытания будут учитываться при поступлении в вузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси стартуют ЦЭ и ЦТ в единые сроки-2

Экзамен пройдет в 144 пунктах по всей стране. На ЦЭ зарегистрировались более 59 тысяч человек. Напомним, участникам необходимо прибыть заранее, иметь при себе паспорт, пропуск и черную ручку. Во время ЦЭ абитуриентам запрещается фотографировать тестовые задания, разговаривать с другими участниками, меняться с ними местами, экзаменационными материалами, использовать помощь других лиц, произвольно выходить из аудитории, выносить экзаменационные материалы и письменные заметки. За нарушение правил предусмотрено удаление. 

В Беларуси стартуют ЦЭ и ЦТ в единые сроки-4

Второй централизованный экзамен по русскому или белорусскому языку пройдет 29 мая. Централизованное тестирование по предмету на выбор состоится 2 и 5 июня. 

# Образование в Беларуси # Вступительная кампания # ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси

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