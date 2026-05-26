Казахстанская делегация изучает белорусский опыт инклюзивного голосования

Делегация из Казахстана изучает белорусский опыт организации выборов для людей с ограниченными возможностями. Примеры создания безбарьерной электоральной среды накануне обсуждали в ЦИК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особый интерес у партнеров вызывает государственная система «ясного языка» для граждан с трудностями восприятия информации, а также тактильные трафареты со шрифтом Брайля для незрячих избирателей. Напомним, по нормам Центризбиркома Беларуси, все помещения для голосования размещают на первых этажах зданий, входы оборудуют пандусами, а на самих участках устанавливают расширенные кабины для инвалидных колясок.

Юрий Фенопетов, заместитель главы офиса программ ОБСЕ в Астане:

57 государств-участников ОБСЕ, в том числе и Республика Беларусь, Республика Казахстан, взяли на себя ряд обязательств, в том числе и в сфере инклюзивности. Сегодня мы приехали сюда с делегацией из Казахстана. Это эксперты, это депутаты, это члены разных комиссий, которые занимаются вопросами инклюзивности. И считают в Казахстане, что у Беларуси самый лучший опыт с инклюзивностью.

Просто изучением документов гости не ограничились. Официальная делегация парламентариев Мажилиса и общественных деятелей Казахстана под эгидой ОБСЕ лично протестировала безбарьерные маршруты. Им продемонстрировали работу речевых информаторов, элементы напольной навигации и систему подготовки волонтеров. Особое внимание уделили обучению избирательных комиссий, которые работают напрямую с маломобильными гражданами. Белорусскую систему зарубежные коллеги планируют взять за основу при модернизации собственных избирательных участков.