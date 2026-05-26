Прямой эфир

Более 900 предполагаемых случаев заражения вирусом Эбола выявлено в ДР Конго

26 мая 2026 07:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу из-за стремительного распространения лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго. Число предполагаемых случаев заражения превысило 900, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуация осложняется тем, что эпицентр вспышки вируса находится в самой густонаселенной провинции, где около 5 миллионов человек проживают в условиях продолжающегося военного конфликта. Бороться с болезнью медикам мешают боевые действия.

Напомним, 17 мая из-за вспышки Эболы в Конго и Уганде ВОЗ объявила международную чрезвычайную ситуацию. Однако на данный момент, по мнению специалистов, она не достигла уровня пандемии. Заболевание вызвано редким вариантом вируса, для которого не существует одобренных вакцин или специфического лечения.  

# Медицина # Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
В метро Лондона прошли военные учения
25 мая 2026 19:49

В метро Лондона прошли военные учения

Президент Сербии заявил о своей возможной отставке
25 мая 2026 11:48

Президент Сербии заявил о своей возможной отставке

Более 20 человек пострадали от отравления опасным веществом в торговом центре в Токио
25 мая 2026 11:46

Более 20 человек пострадали от отравления опасным веществом в торговом центре в Токио