Более 900 предполагаемых случаев заражения вирусом Эбола выявлено в ДР Конго

Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу из-за стремительного распространения лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго. Число предполагаемых случаев заражения превысило 900, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуация осложняется тем, что эпицентр вспышки вируса находится в самой густонаселенной провинции, где около 5 миллионов человек проживают в условиях продолжающегося военного конфликта. Бороться с болезнью медикам мешают боевые действия.

Напомним, 17 мая из-за вспышки Эболы в Конго и Уганде ВОЗ объявила международную чрезвычайную ситуацию. Однако на данный момент, по мнению специалистов, она не достигла уровня пандемии. Заболевание вызвано редким вариантом вируса, для которого не существует одобренных вакцин или специфического лечения.