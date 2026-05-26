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В Минске приступили к монтажу первых пролетов на путепроводе Колесникова-Ратомская

26 мая 2026 06:33
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В Беларуси продолжаются работы по благоустройству. В Минске на строящемся путепроводе через железную дорогу, который свяжет улицы Колесникова и Ратомскую, приступили к монтажу первых пролетов. Строители также заняты освобождением территории от инженерных сетей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске приступили к монтажу первых пролетов на путепроводе Колесникова-Ратомская-2

Работа масштабная: предстоит переключить теплотрассу, линии связи, электричество, газ и водопровод. Параллельно продолжается устройство фундаментов. Конструкция путепровода предусматривает шесть полос для движения, по три в каждом направлении. Для пешеходов и велосипедистов обустроят тротуар с одной стороны и совмещенную пешеходно-велодорожную зону с другой.

В Минске приступили к монтажу первых пролетов на путепроводе Колесникова-Ратомская-4

Михаил Берестевич, заместитель директора ГП «Гордорстрой»:
Тут 13 опор, 12 пролетов. 11 пролетов умножаете на 33 метра – это 330 и последний пролет 18-метровый. Итого у вас получается 348 – это от шва до шва. Работы ведутся в круглосуточном режиме 24 на 7. Работа подрядчика организована вахтами. Поэтому они работают круглосуточно. Цель и задача запустить движение до конца года. И мы будем стараться выполнить поставленные задачи.

Для автомобилистов хорошая новость. Перекрывать прилегающие улицы не потребуется, все транспортные артерии останутся доступными. Кроме того, проектировщики рассматривают возможность организовать парковочные места в подмостовом пространстве. 

# Строительство # Михаил Берестевич

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