Новости Беларуси. Невосполнимая утрата. На 68 году ушла из жизни известная белорусская телеведущая Элеонора Езерская. Предварительная причина смерти — сердечная недостаточность.

Элеонора Аркадьевна была одной из самых экстравагантных личностей белорусского светского бомонда. В ней удивительным образом уживались меткость и метафоричность языка Фаины Раневской с начитанностью, знаниями Эдварда Радзинского о великих мира сего.

В 2007 году Элеонора Езерская вошла в ТОП-50 самых успешных людей Минска. Она практически всю жизнь отдала телевидению. Последняя ее работа — рубрика в программе «Большой завтрак» на СТВ, где рассказывала о невероятных судьбах звезд кино и театра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светская львица, женщина «Вамп» и такая, кажется, родная всем Эля. У белорусской Фаины Раневской амплуа было много. И столько же друзей. Кто-то ее недолюбливал, кто-то восхищался. Но абсолютно все теперь сходятся во мнении: равнодушных к ее персоне не было.

Валерий Пестов, режиссер , профессор Белорусской государственной академии искусств:

В ней совмещалось несовместимое, то есть, зеленое, красное, черное, белое. Казалось бы, в другом человеке (надел бы он такое) это просто бы нелепо выглядело, а у Элеоноры все в порядке. Мне кажется, она родилась с этим эпатажем. Ей казалось, что она, как говорят по-белорусски «неўміручая», что она будет всегда.

На телевидение Езерская пришла в начале 80-х. Именно тогда на всю страну прогремел ее «Музыкальный салон». На эту передачу приходил весь тогдашний эстрадный бомонд. И она его в каком-то роде воспитывала. С того времени с экранов Элеонора не исчезала.

Александр Доморацкий, телеведущий, журналист:

Ее программы ждали. Ждали по разным причинам. Кто-то хотел посмотреть, как она одета, кто-то на то, что она говорит. А говорила она замечательно. Она знала то, о чем она говорит. Такого уровня музыкального комментатора, наверное, сейчас у нас нет.

Образ светской львицы за Езерской закрепился прочно. И давно. Среди своих коллег по цеху она была искренней. Езерская с блеском вела передачи об искусстве. Имея консерваторское образование, это делать ей не составляло труда, как впрочем, и общаться с журналистами. Она приглашала их к себе домой, показывала квартиру, делилась с прессой фотографиями из личных альбомов.

Александр Тиханович и Ядвига Поплавская, народные артисты Беларуси:

Она была действующим человеком, всегда отзывчивым, очень дружелюбным, она была большим другом звезд эстрады, театра, кино.

Где бы мы ни были (на Дальнем Востоке, на Урале, на Крайнем Севере) все люди, которые сталкивлись с ней, передавали ей огромный привет и всегда восхищались.

В последнее время Элеонора Езерская работала и на телеканале СТВ. В программе «Большой завтрак» телеведущая вела рубрику, в которой рассказывала о звездах эстрады и кино. А цикл ее программ «Женщины 20 века» уже давно стал телебесцеллером, как впрочем, если так можно сказать, и она сама.