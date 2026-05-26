XXXII Международные Кирилло-Мефодиевские чтения проходят в Минске

XXXII Международные Кирилло-Мефодиевские чтения, посвященные теме «Женщина в истории славянской письменности и культуры» проходят в Минске. Масштабный форум объединил представителей науки, образования, культуры и духовенства из Беларуси и других стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одним из ключевых направлений научной программы стала тема женщин в духовной жизни. Докладчики обращаются к наследию преподобной Евфросинии Полоцкой, личности святой Софии Слуцкой и молитвенному подвигу блаженной Валентины Минской. Их служение и сегодня остается важным нравственным ориентиром для общества. Отдельное внимание участники чтений уделяют вопросам церковного и государственного служения. В ходе дискуссий рассматриваются истории женского монашества, роль женщин в становлении белорусской государственности, а также их вклад в развитие православной церкви.

Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Мы смотрим через века: выдающиеся женщины-подвижницы, которые жили святой жизнью на белорусских землях, чем они особо выделялись. И можно сказать, что они передали последующим поколениям. И что важно, чтобы в современном мире современные жители Беларуси видели, чему подражали и к чему стремились. Вот это одно из направлений сегодняшних чтений.

Форум вновь стал важной площадкой для профессионального и духовного диалога, направленного на сохранение историко-культурного наследия славянских народов. 26 мая – второй День чтений. По итогам планируется выпуск сборника докладов и научных материалов конференции.