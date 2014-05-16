Новое общежитие квартирного типа для врачей Минска возвели на улице Колесникова

Новости Беларуси. Большое новоселье 16 мая у столичных медиков. Для них возвели общежитие квартирного типа на улице Колесникова. Одно- и двухкомнатные блоки, обставленные белорусской мебелью, полностью готовы для комфортной жизни, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На подходе еще одно общежитие для минских врачей, десятое по счету. Его планируют открыть 15 июня – ко Дню медицинского работника.

Новосел:

В медицине с 2001 года, как многодетная семья мы с 2012 года. В прошлом году мы подали документы на общежитие. И вот, не простояв целый год, мы уже получили долгожданные ключи даже от двухкомнатной квартиры.