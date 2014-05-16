Обновленный ЗАГС в Троицком предместье открылся в Международный день семьи

Новости Беларуси. История с чистого листа. Международный день семьи в Центральном районе отметили открытием обновленного дома бракосочетаний в Троицком предместье. Целый год архитекторы и дизайнеры работали не только над внешним видом ЗАГСа, но даже в ручную расписали потолок церемониального зала.

И 16 мая здесь с хлебом-солью встречали первых гостей – жениха и невесту. По традиции, новую историю ЗАГСа начали с регистрации брака молодоженов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Олег Поскробко, глава администрации Центрального района:

Тут работали художники. Мы долго думали, добавлять что-то новое или подчеркнуть старину, оставить историю. Мне кажется, мы нашли хороший компромисс, художники попали.