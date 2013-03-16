Космический экипаж с белорусом Олегом Новицким вернулся на Землю

Новости Беларуси. Экипаж 34-й космической экспедиции на Международной космической станции вместе с белорусом Олегом Новицким вернулся на Землю.

Посадка «Союза» прошла в штатном режиме в 7 утра по московскому времени. Экспедиция длилась пять месяцев. На борту станции был проведен ряд исследований и экспериментов.

Для белоруса и россиянина это был первый полет в космос, а их американский коллега летал второй раз. Экипаж чувствует себя хорошо. Всем троим участникам предстоит постполетная реабилитация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.