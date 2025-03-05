В Минске 15 марта стартует сезон шеринговых электросамокатов

Сейчас активно ведется подготовка транспорта с новому сезону. Проверяются тормоза и электрика. Особый акцент на безопасность. Одна из важных мер, введенных шеринговыми компаниями, – автоматический сброс скорости при попадании в определенные зоны: парки, площади, набережные, где много пешеходов. А также невозможность разогнаться быстрее 25 км/ч. В специальных зонах скорость ограничена до 15 км/ч.

Александр Каледа, директор компании шеринга самокатов: В городе существуют дополнительные зоны принудительного понижения скорости. Для безопасности пешеходов – это в людных местах, местах с повышенной опасностью. Также есть перечень перекрестков, где принудительная скорость сбрасывается до 7 километров в час, чтобы избежать ДТП с автомобилями.

Даниил Капцан, руководитель пресс-службы шеринговой компании:

Ядро нашей аудитории – это люди уже взрослые, от 25 до 35 лет, которые работают или учатся в университете или работают уже в офисе. Это подтверждают наши тепловые карты. Мы видим, куда, как правило, передвигаются наши пользователи. От метро до офисных центров, в центре города между какими-то точками притяжения.

С нарушителями правил будут работать службы поддержки и безопасности. Сначала предупреждение, затем штраф и в конечном счете блокировка пользователей.