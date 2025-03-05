Какие вопросы решает ВНС, а какие остаются за Президентом? Андрей Лазуткин ответил

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Андрей Лазуткин, политолог:

Вот у нас есть конфликт интересов. Допустим, сегодня Президент выступает и говорит: закрываем молодежное ток-шоу «Да!Но...» А в апреле собирается ВНС, говорит: нет, ты неправильное решение принял, открываем обратно ток-шоу. Как будет ситуация развиваться? Что в итоге получится? Победит точка зрения Президента. ВНС решает только стратегические вопросы. Все вопросы оперативные по-прежнему решает в стране Президент. То есть не должно быть двоевластия никакого. ВНС собой не подменяет решение Президента, решение парламента.