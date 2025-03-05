Какие вопросы решает ВНС, а какие остаются за Президентом? Андрей Лазуткин ответил

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Андрей Лазуткин, политолог:
Вот у нас есть конфликт интересов. Допустим, сегодня Президент выступает и говорит: закрываем молодежное ток-шоу «Да!Но...» А в апреле собирается ВНС, говорит: нет, ты неправильное решение принял, открываем обратно ток-шоу. Как будет ситуация развиваться? Что в итоге получится?
Победит точка зрения Президента. ВНС решает только стратегические вопросы. Все вопросы оперативные по-прежнему решает в стране Президент. То есть не должно быть двоевластия никакого. ВНС собой не подменяет решение Президента, решение парламента.
Андрей Лазуткин:
Вопросы войны и мира, вопросы стратегии развития, вопросы пятилетнего плана – да, это все ВНС. Вопросы управления страной – это все по-прежнему решает Президент. ВНС ему в этом не должен мешать. Это самое главное условие, чтобы не было взрыва какого-то, избыточной политизации.
Почему? Потому что мы это проходили в 1990-е годы. Был парламент у нас, Верховный Совет, который лез во все. У него были большие полномочия, первая Конституция сырая. И он таким образом бойкотировал все время действия Президента. Этого нам точно не надо. Потому что по-прежнему остается один главный центр – это Президент. Но повторюсь, вопросы стратегии, войны и мира, отношения с Россией, с кем-то еще, с Китаем – вот это все остается в видении ВНС. Это страховка на резкое изменение курса.