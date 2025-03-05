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Самый молодой делегат ВНС! Каково представлять регион на высочайшем уровне в 18 лет

05 марта 2025 18:11
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
В 18 лет делегат ВНС. Это вау! Как вы стали делегатом ВНС? Расскажите историю своего успеха.

Самый молодой делегат ВНС! Каково представлять регион на высочайшем уровне в 18 лет-2

Максим Журавлев, студент Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Когда прошли выборы в депутаты, я подал свою кандидатуру, тем самым став депутатом Жабинковского районного Совета депутатов. И меня выдвинули как самого молодого делегата, потому что у молодежи тоже есть свои взгляды. Поэтому я и поехал.

Евгений Пустовой:
Какой вы видите Беларусь в ближайшую пятилетку? Понятно, качество, благоустройство. Тут мы договорились. А что еще? Что хотелось бы поменять, предложить?

Максим Журавлев:
На самом деле, я как действующий спортсмен хотел бы больше уделить внимания именно спортивным комплексам, благоустроить сами залы. Некоторым видам спорта больше внимания уделяют, но про остальные забывают.

Самый молодой делегат ВНС! Каково представлять регион на высочайшем уровне в 18 лет-4

Евгений Пустовой:
А какие забываем?

Максим Журавлев:
Бокс у нас – очень хороший вид спорта. Есть действительно хорошие спортсмены, которые являются как чемпионами Европы, финалистами чемпионата Европы, а также чемпионата мира.

Евгений Пустовой:
Вы сами боксер, правильно?

Максим Журавлев:
Да, мастер спорта Республики Беларусь.

# Всебелорусское народное собрание # Молодежь Беларуси # Максим Журавлев # Евгений Пустовой

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