Самый молодой делегат ВНС! Каково представлять регион на высочайшем уровне в 18 лет
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
В 18 лет делегат ВНС. Это вау! Как вы стали делегатом ВНС? Расскажите историю своего успеха.
Максим Журавлев, студент Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Когда прошли выборы в депутаты, я подал свою кандидатуру, тем самым став депутатом Жабинковского районного Совета депутатов. И меня выдвинули как самого молодого делегата, потому что у молодежи тоже есть свои взгляды. Поэтому я и поехал.
Евгений Пустовой:
Какой вы видите Беларусь в ближайшую пятилетку? Понятно, качество, благоустройство. Тут мы договорились. А что еще? Что хотелось бы поменять, предложить?
Максим Журавлев:
На самом деле, я как действующий спортсмен хотел бы больше уделить внимания именно спортивным комплексам, благоустроить сами залы. Некоторым видам спорта больше внимания уделяют, но про остальные забывают.
Евгений Пустовой:
А какие забываем?
Максим Журавлев:
Бокс у нас – очень хороший вид спорта. Есть действительно хорошие спортсмены, которые являются как чемпионами Европы, финалистами чемпионата Европы, а также чемпионата мира.
Евгений Пустовой:
Вы сами боксер, правильно?
Максим Журавлев:
Да, мастер спорта Республики Беларусь.