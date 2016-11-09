Софии Слуцкой и Тройчанская: улицы Слуцка получили исторические названия

Новости Беларуси. Сразу несколько улиц в Слуцком районе получили исконное название. В юбилейный 900 год городу сделали настоящий подарок – построили новый участок дороги, соединивший медицинский колледж и центральную больницу. А новой улице дали название «Тройчанская», в честь предместья, которое находилось на этом месте.

Наименование выбирали всем городом: случчанам предложили поучаствовать в специальном голосовании.

Петр Тихоненко, начальник отдела архитектуры и строительства Слуцкого райисполкома:

Когда собиралась вся топонимическая комиссия, принимала решение, обратились к людям, жителям города Слуцка – услышать их предложения. Эта улица, можно сказать, соединяет город: ещё одно пересечение реки. Она довольно важна для Слуцка.

Историческое название получила и улица в самом центре города. Когда-то в народе ее называли Большой горкой, но официально название не было закреплено нигде.

А в 2016 году местный Совет депутатов дал этой улице имя святой Софии Слуцкой, православной небесной покровительницы Беларуси.

Что символично – именно здесь располагается памятник исторической личности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Виктор Ражанец, председатель совета депутатов Слуцкого райисполкома:

Выполнили пожелания жителей. Так же дали участку улицы, который был безымянным, название «Софии Слуцкой». Мы всегда должны сохранять нашу историю, тем более что нашу святую преподобную Софию Слуцкую знают не только в Слуцке, не только в Беларуси, но и далеко за её пределами.