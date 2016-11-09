Чем запомнился день документального кино на «Лістападзе-2016»

Новости Беларуси. На «Листопаде» 9 ноября – день документального кино.

В программе 25 картин.

Прошел показ одного из фильмов-фаворитов: у «Аттестата зрелости» режиссера Кристиана Мунджиу каннское прошлое.

А вслед за ним зрители увидят «Я не Мадам Бовари».

Ленты из Китая, к слову, редкие гости на фестивале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На «Листопаде» 9 ноября день документальный. Картин не много – 3. Но зато какие! Из Грузии, Беларуси и Польши.

Для Анны Замецка «Причастие» – фильм дебютный. Но с наградами Локарно и Варшавы. В Беларусь свою работу везла с особым трепетом.

Анна Замецка, режиссер (Польша):

Это универсальная история с элементами возрастной драмы. Я рассказала в фильме о том, что подростки должны ценить то, что у них есть. Особенно семью. И я надеюсь, картина будет интересна и понятна белорусскому зрителю.

Зрители увидели сегодня белорусский метр. Короткий. Пять мини-фильмов о разном. «Счетчик счастья», например, о Чернобыле.

По сюжету маленький мальчик в 1986 нашел дозиметр. Вестник беды для взрослых, а для малыша – игрушка.

Игорь Чищеня, режиссер:

Когда я был маленьким, лет 6, я помню, что у меня была такая соседская семья, где была маленькая девочка. У них в какой-то момент дома оказался дозиметр. Мы знали, что он измеряет, мы знали, что это за прибор. Когда я начал думать над сценарием, мне показалось, что из этого можно сделать из этого детского воспоминания художественный образ.

В расписании конкурсного дня – сразу пять белорусских короткометражек. Все они кино независимое, как любят говорить. Снятое энтузиастами и с минимальным бюджетом.

В среднем около 4 тысяч долларов.

Николай Лавернюк, куратор национального конкурса XXIII минского международного кинофестиваля «Лістапад»:

У многих фильмов уже есть фестивальная история. Я думаю, что у остальных она будет. Очень много иностранных гостей. Они все интересуются и посещают показы национального конкурса, просят диски, просят ссылки. Поэтому отборщики фестивалей. Мы с нашей стороны делам все возможное, чтобы это кино донести. Интерес к белорусскому кино есть.

В эти минуты белорусы оценивают «Аттестат зрелости». Фильм, снятый в копродукции с Румынией, Францией и Бельгией. Его режиссуру отметили на Каннском кинофестивале. Это кино – один из фаворитов «Листопада».

Дмитрий Боярович, СТВ:

А десерт этого конкурсного дня – это картина «Я не мадам Бовари». Через час покажут в кинотеатре «Центральный». Причин посмотреть это кино несколько. Во-первых, этот фильм получил главный приз – «Золотую раковину» в Сан-Себастьяне (это четвертый по значимости кинофестиваль в мире).

Во-вторых, там снимается самая высокооплачиваемая актриса Китая – Фань Бинбин, и к тому же очень красивая.

И в-третьих, фильм был запрещен в самой Поднебесной из-за острой критики бюрократической системы.

Да и в принципе, фестиваль «Листопад» заканчивается через два дня.

Так что успейте насладиться хорошим и умным кино.