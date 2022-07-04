Прямой эфир

«В Минске 100% воды питьевого качества». Какие изменения ожидают жителей столицы в ближайшие годы?

04 июля 2022 08:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В среднем за год человек выпивает от полутора до трех тысяч стаканов воды. Ее качество влияет на качество здоровья и продолжительность жизни. Так что же мы с вами пьем и какая вода льется из наших кранов? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.  

«В Минске 100% воды питьевого качества». Какие изменения ожидают жителей столицы в ближайшие годы?-1

Илона Волынец, СТВ:  
Наша съемочная группа пообщалась с сотрудниками из центра гигиены и эпидемиологии.  

«В Минске 100% воды питьевого качества». Какие изменения ожидают жителей столицы в ближайшие годы?-4

Светлана Ермак, главный государственный санитарный врач Минска:  
Уже за истекший период этого года у нас отобрано более 700 проб по санитарно-химическим показателям и где-то около 700 проб по биологическим показателям. В принципе да, нестандартные пробы встречаются как по одним, так и по другим показателям, но все это в тех пределах, которые допустимы, и в целом вода в Минске характеризуется безвредностью по химическому составу, безопасностью в эпидемиологическом отношении и приятна по своему органолептическому составу.  

Кристина Сущеня, СТВ:  
Не только в Минске, но и по всей Беларуси до 2025 года должно улучшиться качество воды. На какой сейчас это стадии?  

«В Минске 100% воды питьевого качества». Какие изменения ожидают жителей столицы в ближайшие годы?-7

Олег Аврутин, депутат Мингорсовета:  
В Минске 100 % воды питьевого качества. Минск фигурирует в другом мероприятии. Это перевод водоснабжения Минска полностью на артезианские источники. Приблизительно 30 % у нас питается из поверхностного источника. Да, есть задача завершить эту работу в 2025 году. В июне на сессии Минского городского Совета депутатов этот вопрос в очередной раз рассматривался. Были определенные заверения и «Минскводоканала», и компании, которая будет выступать заказчиком, что до конца августа будет уже экспертное заключение, и осенью планируется приступить к строительно-монтажным работам.  

Читайте также:  

Покупная или из-под крана? Минчане ответили, какую воду они пьют  

Так вот как это происходит. Через что проходит вода, прежде чем попасть к нам в квартиры?  

И это мы пьём? Опасность некачественной воды из-под крана  

# Водоснабжение # общество # Илона Волынец # Светлана Ермак # Кристина Сущеня # Олег Аврутин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Покупная или из-под крана? Минчане ответили, какую воду они пьют
04 июля 2022 08:03

Покупная или из-под крана? Минчане ответили, какую воду они пьют

Рецепт вкусного завтрака. Готовим брускетту с форелью и яйцом-пашот
04 июля 2022 08:00

Рецепт вкусного завтрака. Готовим брускетту с форелью и яйцом-пашот

Так вот как это происходит. Через что проходит вода, прежде чем попасть к нам в квартиры?
04 июля 2022 07:59

Так вот как это происходит. Через что проходит вода, прежде чем попасть к нам в квартиры?