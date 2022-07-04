«В Минске 100% воды питьевого качества». Какие изменения ожидают жителей столицы в ближайшие годы?

Новости Беларуси. В среднем за год человек выпивает от полутора до трех тысяч стаканов воды. Ее качество влияет на качество здоровья и продолжительность жизни. Так что же мы с вами пьем и какая вода льется из наших кранов? Об этом рассказали в программе « Большой город » на СТВ.

Светлана Ермак, главный государственный санитарный врач Минска:

Уже за истекший период этого года у нас отобрано более 700 проб по санитарно-химическим показателям и где-то около 700 проб по биологическим показателям. В принципе да, нестандартные пробы встречаются как по одним, так и по другим показателям, но все это в тех пределах, которые допустимы, и в целом вода в Минске характеризуется безвредностью по химическому составу, безопасностью в эпидемиологическом отношении и приятна по своему органолептическому составу.

Кристина Сущеня, СТВ:

Не только в Минске, но и по всей Беларуси до 2025 года должно улучшиться качество воды. На какой сейчас это стадии?