Покупная или из-под крана? Минчане ответили, какую воду они пьют

Новости Беларуси. В среднем за год человек выпивает от полутора до трех тысяч стаканов воды. Ее качество влияет на качество здоровья и продолжительность жизни. Так что же мы с вами пьем и какая вода льется из наших кранов? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Кристина Сущеня, СТВ:

Мы спросили у жителей большого города, какую воду они все-таки пьют: из-под крана или бутилированную?

– А вас устраивает вода из-под крана по качеству?

– В городе – нет, за городом – да, хорошая.

– Пьем бутилированную, готовим с фильтрованной.

– Из-под крана не пью, пью бутилированную.

– Из-под крана пью воду.

– Удовлетворяет вас качество воды?

– Да, удовлетворяет.

– Бутилированную пью.

– Мы иногда пьем из-под крана, но чаще всего покупаем.

– Мы берем в колодце воду. Мы просто не в городе живем.

– Из-под крана, но через фильтр.

– Покупаем воду, вода в районе очень безобразная. Нам обещают уже много лет брать из других источников, но почему-то мы не можем дождаться этого.