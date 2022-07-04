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Покупная или из-под крана? Минчане ответили, какую воду они пьют

04 июля 2022 08:03
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Новости Беларуси. В среднем за год человек выпивает от полутора до трех тысяч стаканов воды. Ее качество влияет на качество здоровья и продолжительность жизни. Так что же мы с вами пьем и какая вода льется из наших кранов? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ. 

Покупная или из-под крана? Минчане ответили, какую воду они пьют-1

Кристина Сущеня, СТВ:  
Мы спросили у жителей большого города, какую воду они все-таки пьют: из-под крана или бутилированную?  

Покупная или из-под крана? Минчане ответили, какую воду они пьют-4

– А вас устраивает вода из-под крана по качеству?  
– В городе – нет, за городом – да, хорошая.  

Покупная или из-под крана? Минчане ответили, какую воду они пьют-7

– Пьем бутилированную, готовим с фильтрованной.  

Покупная или из-под крана? Минчане ответили, какую воду они пьют-10

– Из-под крана не пью, пью бутилированную.  

Покупная или из-под крана? Минчане ответили, какую воду они пьют-13

– Из-под крана пью воду.  
– Удовлетворяет вас качество воды?  
– Да, удовлетворяет.  

Покупная или из-под крана? Минчане ответили, какую воду они пьют-16

Бутилированную пью. 

Покупная или из-под крана? Минчане ответили, какую воду они пьют-19

Мы иногда пьем из-под крана, но чаще всего покупаем.  

Покупная или из-под крана? Минчане ответили, какую воду они пьют-22

– Мы берем в колодце воду. Мы просто не в городе живем.  

Покупная или из-под крана? Минчане ответили, какую воду они пьют-25

– Из-под крана, но через фильтр.  

Покупная или из-под крана? Минчане ответили, какую воду они пьют-28

– Покупаем воду, вода в районе очень безобразная. Нам обещают уже много лет брать из других источников, но почему-то мы не можем дождаться этого.  

Покупная или из-под крана? Минчане ответили, какую воду они пьют-31

Из-под крана.  

Покупная или из-под крана? Минчане ответили, какую воду они пьют-34

– Я набираю в фильтр и потом пью очищенную воду.  

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# Опрос # общество # Кристина Сущеня # Фотофакт

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