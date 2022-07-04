Так вот как это происходит. Через что проходит вода, прежде чем попасть к нам в квартиры?

Новости Беларуси. В среднем за год человек выпивает от полутора до трех тысяч стаканов воды. Ее качество влияет на качество здоровья и продолжительность жизни. Так что же мы с вами пьем и какая вода льется из наших кранов? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Кристина Сущеня, СТВ:

Наверное, самое время перейти к опытам, как «Минскводоканал» оценивает качество воды. Предлагаю показать, рассказать. Илона Волынец, СТВ:

Хотя бы маленький, примитивный эксперимент для нас и наших телезрителей.

Антон Голоскок, первый заместитель директора – главный инженер УП «Минскводоканал»:

Мы сейчас проведем экспресс-анализ, определим, какое содержание железа в одной из наших скважин, и хотим вам показать, какая вода уже выходит из станции обезжелезивания после очистки. Это вода, которую мы добываем из скважин. Районы, которые получают воду из подземных источников водоснабжения, питаются такой водой, но чтобы довести эту воду до качества, соответствующего требованиям СанПиН, на наших сооружениях водоподготовки удаляем избыток железа и марганца. Справа от меня вы уже видите воду с нормативным содержанием этих показателей. Это то, что мы пьем.

Илона Волынец:

Если бы вы ничего не делали с водой, из наших кранов была бы такая вода? Кристина Сущеня:

С желтизной. Антон Голоскок:

Да, именно такая вода текла бы из крана. Илона Волынец:

Какие у нас результаты?

Превышение содержания железа в данной пробе воды по отношению к качеству питьевой воды – порядка десяти раз. Кристина Сущеня:

А сколько времени нужно, чтобы вода с желтизной превратилась в прозрачную, которая нам нужна? Антон Голоскок:

На станциях водоподготовки это происходит достаточно быстро. Мы решили показать зрителю, что остается на станциях обезжелезивания на загрузке фильтров при процессе водоподготовки. Это как раз соединение железа и марганца, которое мы извлекли и оставили у себя, не подали потребителю.