И это мы пьём? Опасность некачественной воды из-под крана
В среднем за год человек выпивает от полутора до трех тысяч стаканов воды. Ее качество влияет на качество здоровья и продолжительность жизни. Так что же мы с вами пьем и какая вода льется из наших кранов? Об этом рассказали в программе «Большой город».
Из крана с водой льется песок, а спецслужбы закрывают на это глаза. История минчан, которые столкнулись с этой проблемой – подробности здесь.
Илона Волынец, СТВ:
Хочется узнать мнение специалиста по этому поводу. К нашему разговору присоединяется сейчас врач-реабилитолог.
Анфиса Шеповалова, врач-реабилитолог, заведующая отделением медицинской реабилитации 3-й центральной районной клинической поликлиники Октябрьского района Минска:
Качество воды – это значимая тема.
Кристина Сущеня, СТВ:
Если говорить о факторе воздействия воды на кожу, волосы. На что сказывается качество воды, если говорить про человека, когда он ходит в душ?
Анфиса Шеповалова:
Когда вода в источнике находится на глубине 300 метров и имеет температуру пять градусов, мы можем четко понимать, что эта вода достаточно чистая. Как только вода начинает подниматься на поверхностные слои, попадает в какие-то резервуары, реки, соответственно, она сразу населяется живой микрофлорой. Это бактерии, вирусы, грибы, простейшие паразиты, яйца гельминтов.
Илона Волынец:
А дальше включается «Минскводоканал», который очищает эту воду, чтобы она, безопасная, попала к нам в квартиру.
Антон Голоскок, первый заместитель директора – главный инженер УП «Минскводоканал»:
Где-то 2/3 воды потребляется из подземных источников, 1/3 воды – из поверхностных. Ключевым отличием поверхностного источника от подземного является то, что воду из поверхностного источника мы в обязательном порядке должны подвергать хлорированию. Конкретно эта проблема (хлорирование по требованиям законодательства) и вызывает достаточно большое количество нареканий наших граждан, которые чувствуют в воде хлор и считают, что эта вода невкусная, непригодная для употребления. Вода из подземных источников водоснабжения также проходит определенный цикл очистки, но хлорирование этой воды производится в случае технологической необходимости, то есть там хлор может не применяться.
Анфиса Шеповалова:
Наличие хлора оказывает негативное воздействие. От хлорирования воды мы никак уйти не можем. Чтобы нивелировать этот факт, полагается воду отстаивать.
Илона Волынец:
То есть перед тем, как умыться, желательно поставить воду, чтобы она отстоялась, а потом уже умываться.
Анфиса Шеповалова:
Для мытья, конечно, так не подгадаешь, а для внутреннего применения – однозначно.
Кристина Сущеня:
У нас, мне кажется, часто в большом городе, особенно в отдельных районах, пахнет вода хором. Ребята, как у вас в Советском районе?
Александр Зорин:
В Советском районе неплохо.
Кристина Сущеня:
Мне кажется, зачастую Фрунзенский район этим страдает.