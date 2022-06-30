И это мы пьём? Опасность некачественной воды из-под крана

В среднем за год человек выпивает от полутора до трех тысяч стаканов воды. Ее качество влияет на качество здоровья и продолжительность жизни. Так что же мы с вами пьем и какая вода льется из наших кранов? Об этом рассказали в программе «Большой город». Из крана с водой льется песок, а спецслужбы закрывают на это глаза. История минчан, которые столкнулись с этой проблемой – подробности здесь.

Илона Волынец, СТВ:

Хочется узнать мнение специалиста по этому поводу. К нашему разговору присоединяется сейчас врач-реабилитолог.

Анфиса Шеповалова, врач-реабилитолог, заведующая отделением медицинской реабилитации 3-й центральной районной клинической поликлиники Октябрьского района Минска:

Качество воды – это значимая тема. Кристина Сущеня, СТВ:

Если говорить о факторе воздействия воды на кожу, волосы. На что сказывается качество воды, если говорить про человека, когда он ходит в душ? Анфиса Шеповалова:

Когда вода в источнике находится на глубине 300 метров и имеет температуру пять градусов, мы можем четко понимать, что эта вода достаточно чистая. Как только вода начинает подниматься на поверхностные слои, попадает в какие-то резервуары, реки, соответственно, она сразу населяется живой микрофлорой. Это бактерии, вирусы, грибы, простейшие паразиты, яйца гельминтов. Илона Волынец:

А дальше включается «Минскводоканал», который очищает эту воду, чтобы она, безопасная, попала к нам в квартиру.

Антон Голоскок, первый заместитель директора – главный инженер УП «Минскводоканал»:

Где-то 2/3 воды потребляется из подземных источников, 1/3 воды – из поверхностных. Ключевым отличием поверхностного источника от подземного является то, что воду из поверхностного источника мы в обязательном порядке должны подвергать хлорированию. Конкретно эта проблема (хлорирование по требованиям законодательства) и вызывает достаточно большое количество нареканий наших граждан, которые чувствуют в воде хлор и считают, что эта вода невкусная, непригодная для употребления. Вода из подземных источников водоснабжения также проходит определенный цикл очистки, но хлорирование этой воды производится в случае технологической необходимости, то есть там хлор может не применяться. Анфиса Шеповалова:

Наличие хлора оказывает негативное воздействие. От хлорирования воды мы никак уйти не можем. Чтобы нивелировать этот факт, полагается воду отстаивать. Илона Волынец:

То есть перед тем, как умыться, желательно поставить воду, чтобы она отстоялась, а потом уже умываться.