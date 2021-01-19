«Если у вас хронические заболевания, лучше остаться дома». Как себя вести, если за окном рекордный минус

Новости Беларуси. Около 400 пациентов с обморожением и гололедными травмами зарегистрированы в Минске с начала 2021 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Медики, обеспокоенные статистикой, еще раз напоминают минчанам о мерах профилактики и защиты от обморожений и переохлаждения. При необходимости нужно сразу обратиться в больницы, а не заниматься самолечением. Также ни в коем случае нельзя растирать кожу горячей водой, снегом, спиртом, а также употреблять горячительные напитки.

Снежана Кавриго, руководитель Минского городского Центра здоровья:

Для профилактики травматизма и обморожений нужно соблюдать несколько элементарных правил: выходить на улицу неголодными, обязательно надеваем обувь по размеру, сухую, чистую, чтобы не привело к обморожению. Одежда должна быть свободной, тоже сухой и не тесной. Смотрите по состоянию своего здоровья: если у вас есть хронические заболевания, такие как сахарный диабет, артериальная гипертензия, различные болезни сосудов, атеросклероз конечностей и другие заболевания, лучше остаться дома.