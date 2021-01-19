Первая детская стоматология в Минске готовится к ремонту. Пациентов будут обслуживать в других поликлиниках

Новости Беларуси. 1-ю детскую стоматологическую поликлинику на Сморговском тракте ждет реконструкция, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здесь планируют обновить все помещения, заменят медицинское оборудование на более современное, установят новый рентген-аппарат. Планируют открыть и зуботехническую лабораторию, чтобы юные пациенты могли получать ортодонтическую помощь. Кроме того, в холлах и кабинетах установят мониторы, где будут транслировать обучающие и развлекательные программы.

Евгения Коршикова, главный врач 1-ой городской детской клинической стоматологической поликлиники:

Очень приятно, что это все будет проходить в преддверии 70-летнего юбилея нашей поликлиники. Конечно, наша поликлиника достаточно уникальное учреждение – единственное специализированное учреждение по оказанию стоматологической помощи детям. Самое страшное, что происходит при стоматологическом вмешательстве – это страх ребенка, мы хотели бы этого избежать. Для этого были продуманы и мониторы, и художественное оформление нашей поликлиники для того, чтобы отвлечь от этого страха.