Александр Лукашенко: сохраним стабильность внутри Беларуси – выживем, нет – нас разделят

Новости Беларуси. Только внутренняя стабильность является гарантией выживания Беларуси. Об этом заявил Президент нашей страны 9 октября во время совещания во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К разговору пригласили представителей разных сфер – от губернаторов до руководителей силового блока. Центральной темой стало обсуждение сложившейся поствыборной ситуации. Задача власти – вернуть стабильность в государстве. Это единственный путь сохранить страну цельной и суверенной, подчеркнул Александр Лукашенко. Президент призвал всех сплотиться.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас правовое государство. Нельзя допустить разгула преступности, чтобы кто-то подумал, что в этих условиях закон не работает. Белорусы голосовали за мир и порядок в стране, мы обязаны выполнить этот наказ народа. Надо понимать, что мы находимся в условиях беспрецедентной внешней турбулентности. Только внутренняя стабильность является гарантией выживания Беларуси. Сохраним стабильность внутри Беларуси – выживем, нет – нас разделят. Именно разделят. Помните, я в предвыборную кампанию показывал карту и говорил, что было там – 18-й, 19-й, 21-й год. Смотрите, чтобы этого не произошло с нашей территорией. Все, оказывается, что я говорил, случилось. Помните, я вам говорил, что выборы будут очень интересными, а после выборов будет еще интереснее? Вы же никогда не думали, наверное, послушали – Президент сказал, красиво сказал, и ладно. А сегодня все говорят: да… Помните, я вам говорил, что пандемия пройдет, коронавирус пройдет, но где будем мы? Помните, я вам говорил, что Беларусь на разрыв? Все же это произошло. И происходит. А мы должны выстоять. Если мы хотим зваться народом, если мы нация, мы должны сплотиться и выстоять.