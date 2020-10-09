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Александр Лукашенко: сохраним стабильность внутри Беларуси – выживем, нет – нас разделят

09 октября 2020 10:50
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Новости Беларуси. Только внутренняя стабильность является гарантией выживания Беларуси. Об этом заявил Президент нашей страны 9 октября во время совещания во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К разговору пригласили представителей разных сфер – от губернаторов до руководителей силового блока. Центральной темой стало обсуждение сложившейся поствыборной ситуации. Задача власти – вернуть стабильность в государстве. Это единственный путь сохранить страну цельной и суверенной, подчеркнул Александр Лукашенко. Президент призвал всех сплотиться.

Александр Лукашенко: сохраним стабильность внутри Беларуси – выживем, нет – нас разделят-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас правовое государство. Нельзя допустить разгула преступности, чтобы кто-то подумал, что в этих условиях закон не работает. Белорусы голосовали за мир и порядок в стране, мы обязаны выполнить этот наказ народа. Надо понимать, что мы находимся в условиях беспрецедентной внешней турбулентности. Только внутренняя стабильность является гарантией выживания Беларуси. Сохраним стабильность внутри Беларуси выживем, нет нас разделят. Именно разделят.

Помните, я в предвыборную кампанию показывал карту и говорил, что было там 18-й, 19-й, 21-й год. Смотрите, чтобы этого не произошло с нашей территорией. Все, оказывается, что я говорил, случилось. Помните, я вам говорил, что выборы будут очень интересными, а после выборов будет еще интереснее? Вы же никогда не думали, наверное, послушали Президент сказал, красиво сказал, и ладно. А сегодня все говорят: да… Помните, я вам говорил, что пандемия пройдет, коронавирус пройдет, но где будем мы? Помните, я вам говорил, что Беларусь на разрыв? Все же это произошло. И происходит. А мы должны выстоять. Если мы хотим зваться народом, если мы нация, мы должны сплотиться и выстоять. 

Александр Лукашенко: сохраним стабильность внутри Беларуси – выживем, нет – нас разделят-4

Белорусы сделали свой выбор в пользу мирной и спокойной жизни, потому важно не допустить разгула преступности. Все должны понимать, что в любой ситуации в стране есть закон и он работает.

На совещании обсудили широкий круг вопросов. Отдельные поручения прозвучали для профсоюзов, в частности продолжить контроль за ценами на товары и коммунальные услуги. Есть вопросы у Президента к Министерству образования. В ближайшее время в системе произойдут кадровые перемены. Александр Лукашенко также уверен, что государству необходимо проводить более настойчивую информационную политику.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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