Александр Шкиренко, начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь, полковник на СТВ

Сергей Абламейко, ректор БГУ: Сейчас студенты понимают, что Беларусь - хорошая страна, нет мыслей, что надо уехать

В начале моего ректорства лет 6-7 назад было чуть сложнее, все хотели в Европу или что-то еще. Последние 3-5 лет мы видим, что мир становится сложнее, войны больше, проблем больше. Последние годы у молодежи настроение сильно поменялось в хорошую патриотическую сторону. В 2010 году перед теми выборами, когда я встречался с молодежью, было много острых вопросов, мол, то - не так, это - не так, а если бы по другому сделали - по другому жили бы тут. Спорили сильно. Сейчас все гораздо больше понимают, что у нас хорошая страна, нет мыслей, что надо изменить, надо уехать. Люди понимают, что мир хрупок, неспокоен.