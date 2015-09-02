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  • Александр Шкиренко, начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь, полковник на СТВ

Александр Шкиренко, начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь, полковник на СТВ

02 сентября 2015 09:29
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Для одних осень - это особое очарование. Для - других - новый учебный год, а для определённой категории граждан - время осеннего призыва в армию. Тема это всегда острая, насыщенная многочисленными вопросами, историями, и, конечно же, родительскими опасениями. Ответы на многие из них получим благодаря гостю программы. Гость программы - «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ - полковник Александр Шкиренко, начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь.

# общество # Армия Беларуси # Фотофакт # Александр Шкиренко

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