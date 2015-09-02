Какие новые правила торговли и общественного питания должен знать покупатель?

Чуть больше года действуют новые правила торговли и общественного питания, однако, далеко не каждый покупатель с ними знаком. Попробуем разъяснить ситуацию.

Наверное, один из самых спорных и насущных вопросов: обязан ли покупатель брать при входе в торговый зал инвентарную корзину. Отвечаем: нет! И, если вас принуждают к этому работники магазина, их требование не правомерно. Покупатель вправе решать сам, складывать ему товар в корзину либо нести его к кассе в руках. Однако, если вы вызвали подозрение у персонала, охранники магазина могут попросить показать содержимое ваших сумок в присутствии сотрудника милиции.

На входе в торговый зал в большинстве магазинов установлен турникет, который создает препятствия для въезда детских колясок. Действительно ли мамам не разрешается заезжать в магазин с колясками? Согласно правилам в магазине должны быть созданы все условия для въезда и хранения колясок. Покупатель имеет право находиться в торговом зале с коляской.

Немало вопросов вызывает весовой и фасованный товар! Как узнать о сроке его годности, ведь зачастую продавцы недобросовестно отвечают на этот вопрос покупателю?

По просьбе покупателя, продавец обязан предоставить любую документацию на товар: накладные по которым поступает товар, сертификаты качества, где указаны все данные о продукте.

Свежая выпечка и хлебная продукция. Что стоит иметь ввиду? Оказывается, вся продукция, входящая в группу «хлебобулочные изделия» массой от 400 граммов по просьбе покупателя может разрезаться на две или четыре равные части. Однако, будьте внимательны! Нарезка хлеба самим покупателем и подсобными работниками магазина запрещена.