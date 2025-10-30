В «Минск-Мире» завершили строительство новой школы – смотрите, какой она будет

Район для комфорта. «Минск-Мир» давно изменил представление о городской среде. Концепция «15-минутного города», это когда вся необходимая инфраструктура в шаговой доступности. Не более четверти часа – столько потребуется, чтобы дойти до торгового центра, кафе, поликлиники, салона красоты, спортивного зала или станции метро. Через комплекс проходит третья линия минской подземки. Инфраструктура возводится параллельно с жилыми домами. Новая школа практически готова к сдаче.

Петар Петров, директор компании «Дана Астра»: Каждое новое здание содержит в себе какие-то новые решения, более технологичные. Все идет шаг за шагом с прогрессом. Мы планировали, что школа будет с уклоном истории БРИКС. Планы инвестиционной группы поменялись немного. Но все-таки мы бы настаивали на том, чтобы это была школа с уклоном развития отношений стран БРИКС. Мы эту школу передаем городу, государству в подарок. В ней вы увидите много новых решений. Два крупных актовых зала, огромный бассейн.

Драган Станоевич, депутат парламента Сербии, член группы парламента по сотрудничеству со странами БРИКС:

Это действительно очень масштабный проект. Таких даже у нас нет и редко где бывают. Очень довольны, что наша компания успела выполнить такой проект. Видно, что темпы очень сильно ускорены.

Инвестор, группа компаний известная. Мы сотрудничаем и знаем ее более 30 лет. Но здесь такой масштабный и серьезный проект. И качество высокое. И социальный пакет, который обеспечивался гражданам, – это очень весомо. И принято решение со стороны инвестора и совета директоров компании, чтобы эту школу подарить гражданам. Школа масштабная.