В «Минск-Мире» завершили строительство новой школы – смотрите, какой она будет
Комплекс, который преобразил стиль столицы. «Минск-Мир» развивается, опережая график. В современном квартале передовая инфраструктура. Завершено строительство новой школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Какой она будет, узнали наши корреспонденты.
Район для комфорта. «Минск-Мир» давно изменил представление о городской среде. Концепция «15-минутного города», это когда вся необходимая инфраструктура в шаговой доступности. Не более четверти часа – столько потребуется, чтобы дойти до торгового центра, кафе, поликлиники, салона красоты, спортивного зала или станции метро. Через комплекс проходит третья линия минской подземки. Инфраструктура возводится параллельно с жилыми домами. Новая школа практически готова к сдаче.
Петар Петров, директор компании «Дана Астра»:
Каждое новое здание содержит в себе какие-то новые решения, более технологичные. Все идет шаг за шагом с прогрессом. Мы планировали, что школа будет с уклоном истории БРИКС. Планы инвестиционной группы поменялись немного. Но все-таки мы бы настаивали на том, чтобы это была школа с уклоном развития отношений стран БРИКС. Мы эту школу передаем городу, государству в подарок. В ней вы увидите много новых решений. Два крупных актовых зала, огромный бассейн.
Школа построена за счет средств компании – застройщика многофункционального комплекса «Минск-Мир». Передовые технологии, лучшее оборудование. Все продумано до мелочей.
Драган Станоевич, депутат парламента Сербии, член группы парламента по сотрудничеству со странами БРИКС:
Это действительно очень масштабный проект. Таких даже у нас нет и редко где бывают. Очень довольны, что наша компания успела выполнить такой проект. Видно, что темпы очень сильно ускорены.
Инвестор, группа компаний известная. Мы сотрудничаем и знаем ее более 30 лет. Но здесь такой масштабный и серьезный проект. И качество высокое. И социальный пакет, который обеспечивался гражданам, – это очень весомо. И принято решение со стороны инвестора и совета директоров компании, чтобы эту школу подарить гражданам. Школа масштабная.
Работы в «Минск-Мире» близки к завершению. Большинство зданий уже построены. Предлагаются новые форматы для жизни и бизнеса. Именно здесь реализована идея многофункциональных бизнес-апартаментов, в которых можно зарегистрировать как физическое, так и юридическое лицо. Жители и гости комплекса делают покупки в торгово-общественном центре «Авиа Молл». Идет остекление башен Международного финансового коммерческого центра. Объект нового формата. Самое высокое здание страны и эксклюзивные возможности для инвесторов.
*На правах рекламы.