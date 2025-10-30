Прямой эфир

В «Минск-Мире» завершили строительство новой школы – смотрите, какой она будет

30 октября 2025 17:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Комплекс, который преобразил стиль столицы. «Минск-Мир» развивается, опережая график. В современном квартале передовая инфраструктура. Завершено строительство новой школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какой она будет, узнали наши корреспонденты.

В «Минск-Мире» завершили строительство новой школы – смотрите, какой она будет-2

Район для комфорта. «Минск-Мир» давно изменил представление о городской среде. Концепция «15-минутного города», это когда вся необходимая инфраструктура в шаговой доступности. Не более четверти часа – столько потребуется, чтобы дойти до торгового центра, кафе, поликлиники, салона красоты, спортивного зала или станции метро. Через комплекс проходит третья линия минской подземки. Инфраструктура возводится параллельно с жилыми домами. Новая школа практически готова к сдаче.

В «Минск-Мире» завершили строительство новой школы – смотрите, какой она будет-4

Петар Петров, директор компании «Дана Астра»:
Каждое новое здание содержит в себе какие-то новые решения, более технологичные. Все идет шаг за шагом с прогрессом. Мы планировали, что школа будет с уклоном истории БРИКС. Планы инвестиционной группы поменялись немного. Но все-таки мы бы настаивали на том, чтобы это была школа с уклоном развития отношений стран БРИКС. Мы эту школу передаем городу, государству в подарок. В ней вы увидите много новых решений. Два крупных актовых зала, огромный бассейн.

В «Минск-Мире» завершили строительство новой школы – смотрите, какой она будет-6

Школа построена за счет средств компании – застройщика многофункционального комплекса «Минск-Мир». Передовые технологии, лучшее оборудование. Все продумано до мелочей.

В «Минск-Мире» завершили строительство новой школы – смотрите, какой она будет-8

Драган Станоевич, депутат парламента Сербии, член группы парламента по сотрудничеству со странами БРИКС:
Это действительно очень масштабный проект. Таких даже у нас нет и редко где бывают. Очень довольны, что наша компания успела выполнить такой проект. Видно, что темпы очень сильно ускорены. 

Инвестор, группа компаний известная. Мы сотрудничаем и знаем ее более 30 лет. Но здесь такой масштабный и серьезный проект. И качество высокое. И социальный пакет, который обеспечивался гражданам, – это очень весомо. И принято решение со стороны инвестора и совета директоров компании, чтобы эту школу подарить гражданам. Школа масштабная.

В «Минск-Мире» завершили строительство новой школы – смотрите, какой она будет-10

Работы в «Минск-Мире» близки к завершению. Большинство зданий уже построены. Предлагаются новые форматы для жизни и бизнеса. Именно здесь реализована идея многофункциональных бизнес-апартаментов, в которых можно зарегистрировать как физическое, так и юридическое лицо. Жители и гости комплекса делают покупки в торгово-общественном центре «Авиа Молл». Идет остекление башен Международного финансового коммерческого центра. Объект нового формата. Самое высокое здание страны и эксклюзивные возможности для инвесторов.

*На правах рекламы. 

# Реклама # Школы в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
V Международная научная конференция НАН Беларуси собрала более 150 участников
30 октября 2025 17:05

V Международная научная конференция НАН Беларуси собрала более 150 участников

Председателем правления Белорусского общества «Знание» избран Алексей Авдонин
30 октября 2025 17:05

Председателем правления Белорусского общества «Знание» избран Алексей Авдонин

В Минске представили национальный антивирус
30 октября 2025 16:57

В Минске представили национальный антивирус