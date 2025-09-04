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В Минске завершается сезон работы фонтанов

04 сентября 2025 17:41
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В Минске завершается сезон работы фонтанов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Порядка 39 декоративных гейзеров отключат 26 сентября.

В Минске завершается сезон работы фонтанов-2

Традиционно последний рабочий день столичных фонтанов приходится на последнюю пятницу сентября. По завершению сезона гейзеры консервируют на зиму. Процесс включает в себя целый комплекс работ.

Руслан Косевич, заместитель генерального директора – главный инженер УП «Минскзеленстрой»:
Специалистами нашего участка в период предконсервации проводятся такие работы, как демонтаж приборов учета, демонтаж форсунок, демонтаж насосного оборудования, очистка фильтров мокрых камер, очистка чаш фонтанов. Все эти работы выполняются в межсезонье. И уже весной 2026 года обновленные фонтаны будут радовать гостей и жителей нашей столицы.

# Руслан Косевич # Фонтаны Минска

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