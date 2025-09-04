В Минске завершается сезон работы фонтанов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Порядка 39 декоративных гейзеров отключат 26 сентября.

Традиционно последний рабочий день столичных фонтанов приходится на последнюю пятницу сентября. По завершению сезона гейзеры консервируют на зиму. Процесс включает в себя целый комплекс работ.

Руслан Косевич, заместитель генерального директора – главный инженер УП «Минскзеленстрой»:

Специалистами нашего участка в период предконсервации проводятся такие работы, как демонтаж приборов учета, демонтаж форсунок, демонтаж насосного оборудования, очистка фильтров мокрых камер, очистка чаш фонтанов. Все эти работы выполняются в межсезонье. И уже весной 2026 года обновленные фонтаны будут радовать гостей и жителей нашей столицы.