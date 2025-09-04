Мировые СМИ и эксперты обсуждают итоги саммита ШОС в Китае

Итоги прошедшего в Китае саммита Шанхайской организации сотрудничества продолжают обсуждать мировые СМИ и эксперты. Колоссальное внимание теме объяснимо: ШОС провожает в прошлое северо-атлантическую модель международных отношений, основанную на диктате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Востребованность ШОС, рост авторитета организации – объективный и закономерный результат. Мир начинает различать настоящую независимость от фиктивной, партнеров – от соперников. Более того, действия Запада только подталкивают страны ШОС друг к другу, что ярко продемонстрировал 25-й саммит организации в Китае. Взаимопонимание нашли страны, которые прежде имели прохладные отношения. Форум в Китае прошел на фоне крайне сложной глобальной обстановки – многочисленные военные и экономические конфликты. Как добиться устойчивости – вопрос, ответ на который просто необходимо найти, чтобы остановить опасную цепную реакцию.

В 2001 году географические контуры ШОС и цели новоиспеченной организации были скромными, замкнутыми по большей части на границах России и Китая, на вопросах, тревожных именно для этих стран. О многополярности тогда разговоры шли, только называлось это иначе – более справедливый миропорядок. Сегодня запрос на справедливость значительно вырос, а стран, готовых и способных справедливость обеспечить и защитить, прибавилось. Лукашенко: мир на евразийском пространстве должен быть не мечтой или лозунгом, а реальностью. На старте саммита Пекин заявлял, что 25-й форум станет крупнейшим. Конечно, численность участников важна, но речь шла все же про практический эффект. Он налицо. Подписанные документы до 2035 года определят развитие ШОС. И не только. Не считаться с организацией мир не может, даже несмотря на то, что СМИ отдельных стран всеми правдами и неправдами пытались оттеснить громкие заголовки локальной повесткой.

Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы Российской академии наук:

В Эстонии сейчас обсуждается такое событие. Лиса запуталась в цепи, привязанной к прицепу большегруза, и повисла вниз головой, но ее спасли спасатели. И это вот такая топ-новость эстонских СМИ. Давайте подумаем, а почему такая странная новость вышла в топ? А потому что вынести в топ новости про Шанхайскую организацию сотрудничества – это признать то, что правительство Эстонии, президент Эстонии, а также Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Германия, Франция и вплоть до Соединенных Штатов что-то сделали не так.

Сегодня в мире есть четкое понимание: если с тобой не хочет сотрудничать США – найдутся другие партнеры. Без механизмов блокировки и конфронтации. Америка самостоятельно подтолкнула друг к другу Индию и Пакистан, Китай и Индию. На этом фоне важно не только то, что звучало в ходе официальных заседаний саммита, но и то, какие встречи прошли на полях форума. Укрепляя двусторонние связи, лидеры укрепляют стабильность и взаимопонимание в рамках ШОС. То количество переговоров, которые произошли на полях ШОС – это можно годами ездить и планировать встречи. А это все было настолько сконцентрировано в течение нескольких дней, когда лидеры крупнейших стран могли общаться. Все могли не просто общаться, а на уровне глав государств прорабатывать стратегические моменты.

Из примечательного. Си Цзиньпин зафиксировал с Пашиняном уровень стратегического партнерства. Это уже третья закавказская страна, что важно для транзита грузов. Александр Лукашенко одну из первых встреч провел с президентом Азербайджана. Ильхам Алиев поприветствовал Путина, но обсудить охлаждение в отношениях с Баку, длящееся с декабря 2024-го, лидерам не представилось. Зато заметно потепление в отношениях КНР и Индии. Моди приехал в Китай впервые за 7 лет и назвал Пекин не соперником, а партнером. Для ШОС это важно. Как и то, что совместные документы по итогу саммита были подписаны.

Предварительный процесс не назвать безоблачным. В июне министры обороны стран – членов организации не смогли договориться о необходимости упоминания терроризма после нападения на туристов в индийской части Кашмира и прямого военного столкновения Нью-Дели и Исламабада. Однако после ударов США по Ирану взаимопонимание было достигнуто.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Перспективы создания бесшовной безопасности, прежде всего региональной, просматриваются, в том числе путем создания антинаркотического центра, который будет работать в столице Таджикистана, и универсального центра по противодействию угрозам и вызовам в сфере безопасности. Эти центры, конечно же, будут координировать всю необходимую работу, связанную с обеспечением как региональной, так и международной безопасности.

К вопросу безопасности ШОС подходит не сугубо с военной точки зрения, а комплексно – через взаимодействие в социальных сферах, укрепления транзитного каркаса. О том, что экономика – первооснова стабильности, Беларусь знает, пожалуй, лучше многих.

Членство нашей страны в организации – вопрос принципиальный, в том числе для ШОС, ведь это выход за рамки Центральной Азии и отношений Россия – Китай. А кроме того, возможность вести диалог о безопасности уже целой Евразии. Потому в вопросе вступления Беларусь поддержала не только Москва как главный союзник, но и Китай. С Пекином Минск имеет исключительные отношения, даже если посмотреть на количество двусторонних встреч. Примечательно, публичных. Си Цзиньпин: китайско-белорусские отношения развиваются на высоком уровне. Подробности.

Очевидно, что Запад будет пытаться подорвать единство внутри организации, в том числе через попытки стравливания отдельных стран. И здесь важно, чтобы ШОС продолжал практическую работу, реализацию договоренностей, ибо транзитные пути и совместные проекты – это материальное, а сломать материальное сложнее. Рачков: ШОС становится серьезным дипломатическим игроком глобального уровня. Подробности.