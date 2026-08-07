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В «Минск-Мире» строят детский сад с бассейном

07 августа 2026 17:46
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Обеспечить шаговую доступность и максимальный комфорт для молодых семей. В Беларуси продолжается планомерное расширение сети детских дошкольных учреждений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Государство берет на себя заботу о всестороннем развитии самых юных минчан с первых лет жизни.

Яркий пример такого подхода – строительство нового детского сада в микрорайоне «Минск-Мир». Дошкольное учреждение рассчитано на 12 групп. 2 ясельные, а также 10 для детей среднего и старшего возраста.

Здание будет не только функциональным, но и стильным. Фасад оформят каменной штукатуркой с ярким геометрическим рисунком. Темпы строительства максимально высокие. Чуть больше месяца назад на площадке только монтировали фундамент. Сегодня здесь уже вовсю идут кладочные работы. Сейчас на объекте трудятся две бригады каменщиков. В ближайшее время их число удвоят. Специалисты работают вахтовым методом по 12 часов в смену.

В «Минск-Мире» строят детский сад с бассейном-2

Денис Вихренко, первый заместитель главы администрации Октябрьского района:
Ведутся работы по устройству инженерных сетей, ведутся работы по строительству каркаса здания. Сад типовой, рассчитан на 230 мест с бассейном. Строительство идет в соответствии с графиком производства работ. В следующем году сад примет первых детей.

Ввод нового объекта в эксплуатацию намечен на второй квартал 2027 года. К слову, социальная инфраструктура в «Минск-Мире» развивается параллельно со строительством жилья, в микрорайоне уже функционируют четыре дошкольных учреждения.

# Строительство # Детские сады в Беларуси

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