В «Минск-Мире» строят детский сад с бассейном

Обеспечить шаговую доступность и максимальный комфорт для молодых семей. В Беларуси продолжается планомерное расширение сети детских дошкольных учреждений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Государство берет на себя заботу о всестороннем развитии самых юных минчан с первых лет жизни.

Яркий пример такого подхода – строительство нового детского сада в микрорайоне «Минск-Мир». Дошкольное учреждение рассчитано на 12 групп. 2 ясельные, а также 10 для детей среднего и старшего возраста.

Здание будет не только функциональным, но и стильным. Фасад оформят каменной штукатуркой с ярким геометрическим рисунком. Темпы строительства максимально высокие. Чуть больше месяца назад на площадке только монтировали фундамент. Сегодня здесь уже вовсю идут кладочные работы. Сейчас на объекте трудятся две бригады каменщиков. В ближайшее время их число удвоят. Специалисты работают вахтовым методом по 12 часов в смену.