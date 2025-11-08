В Минобороны рассказали о совершенствовании военной инфраструктуры

Приоритетом государственной жилищной политики Беларуси остается обеспечение жильем людей, которые стоят на защите безопасности. Вопрос – на личном контроле главы государства. В 2025 году уже построено 570 арендных квартир для сотрудников Вооруженных Сил – об этом рассказал министр обороны Виктор Хренин. Символичный подарок накануне 7 ноября получили военнослужащие Слуцкого гарнизона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

35 семей праздновали новоселье. Им вручили ключи от арендного жилья в Старых Дорогах. Многоквартирный дом расположен в новом районе с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности находятся магазины, больница, физкультурно-оздоровительный комплекс, школа и детский сад.

Павел Муравейко, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель Министра обороны Беларуси: Обеспечение военнослужащих жильем является одним из приоритетных направлений в вопросах строительства и развития наших Вооруженных Сил. При этом очень важное место здесь занимает та государственная политика, которая проводится у нас в стране. На сегодня сделана ставка на обеспечение всех военнослужащих, нуждающихся в улучшении жилищных условий арендным жильем.

Вопросы боевой и мобилизационной готовности, в том числе, зависят от условий, которые создаются для военнослужащих. Пристальное внимание – развитию инфраструктуры военных городков. Так, на территории 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады после капитального ремонта открыли столовую. Объект укомплектован современным оборудованием и всем необходимым для организации питания и комфортного размещения военнослужащих.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

В наших Вооруженных Силах уделяется самое пристальное внимание развитию инфраструктуры военных городков. И не только создание, но еще и содержание. Сегодня уже постепенно военные городки приобретают современный вид. Мы это делаем, понимая то, что вопросы боевой мобилизационной готовности и их эффективность во многом зависят от тех условий, в которых сегодня находятся, как размещаются наши люди.

По поручению главы государства, Минобороны активно работает над повышением престижа военной службы. Создаются и соответствующие бытовые условия. Только в этом году реконструировано более 400 объектов Вооруженных Сил.