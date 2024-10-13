Белорусская правительственная делегация посетит Оман и Пакистан

Оман и Пакистан. Эти страны в ближайшие четыре дня посетит белорусская правительственная делегация. Состояние торгово-экономического сотрудничества, возможные пути и направления его расширения будут в центре переговоров. Ожидается, что в Маскате они начнутся 13 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Буквально через несколько часов правительственный борт приземлится в аэропорт Маската. Тем временем мы уже работаем в Омане. Здесь сегодня около +34. Поэтому встреча в аэропорту будет теплой во всех смыслах этого слова. Не успев сойти с трапа, премьер-министр проведет первые переговоры. Обсудить есть что. Стороны намерены расширять торгово-экономическое связи. О перспективах визита накануне мы пообщались с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Египте и Омане (по совместительству).