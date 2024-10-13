Огонь по беспилотникам! Кто теперь будет сбивать дроны в Беларуси? Интервью с представителем Минобороны

На неделе в Беларуси изменили указ о полетах авиамоделей и беспилотников. Согласно изменениям право на применение физической силы, оружия и спецсредств в отношении дронов получили сотрудники некоторых военизированных организаций. Почему в Беларуси меняются правила игры для БПЛА, мы поговорили с представителем Минобороны Ростиславом Давидюком. Ольга Коршун, ведущая СТВ:

В Беларуси разрешили применять физическую силу и спецсредства против различных видов беспилотников. Кто теперь владеет таким правом и какие основные причины для таких нововведений?

Ростислав Давидюк, начальник управления по использованию воздушного пространства Вооруженных Сил Беларуси:

Указом 215 правом на применение физической силы и специальных средств были наделены воинские формирования. В настоящей редакции указа данным правом наделены еще дополнительные организации, такие как органы прокуратуры и органы Государственной инспекции животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь. Развитие беспилотных аппаратов в целом, будь то беспилотных летательных аппаратов, надводных, подводных и транспортных средств, в настоящее время обретает стремительный характер развития данных компонентов. И мы с вами должны также понимать, что законное использование этих аппаратов, наряду с незаконным использованием, требует от нас изменений законодательных актов. То есть вхождение в правовое поле данных взаимоотношений, а также применение норм, которые необходимы для защиты от таких посягательств, которые могут использоваться с данными аппаратами. Ольга Коршун:

Возможно, участились случаи, когда запускают беспилотники в нашем небе? С какой целью это происходит? Или в целом ситуация спокойная и не наблюдается никаких ситуаций внештатных? Ростислав Давидюк:

Окончательно мы можем сказать только в конце данного года. Но в целом резких изменений по повышению количества правонарушений не отмечается. Любому полету должно предшествовать разрешение органов единой системы, а иначе данный полет будет являться полетом с нарушением правил использования воздушного пространства, за что в настоящий момент предусмотрена административная ответственность. Ольга Коршун:

Как быстро можно получить разрешение на полет беспилотника?

Ростислав Давидюк:

Заявку на использование воздушного пространства необходимо подать не позднее чем за два часа до самого использования воздушного пространства. И на всей территории Беларуси существуют районы, организация полетов в которых требует дополнительной проработки: это получение дополнительного разрешения уже на использование воздушного пространства в запретных зонах. Ольга Коршун:

Если вернуться к обсуждению этого указа, то как будет приниматься решение, что в отношении этого летательного аппарата должно быть применено оружие или спецсредства? Ростислав Давидюк:

Изменения вступили в силу буквально 9 октября. Но данная работа Министерством обороны проводилась уже несколько лет. И буквально в прошлом году было принято решение о разработке инструкции о порядке взаимодействия с должностными лицами по противодействию полетам малой авиации, то есть сверхлегких аппаратов, авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов. Единственное, что скажу, что с учетом сведений, которые содержатся в этой инструкции, разглашать детальную информацию не представляется возможным. Вместе с тем заверю, что данная инструкция направлена в заинтересованные органы, в том числе МВД, иные силовые структуры. И взаимодействие с установленным алгоритмом данной инструкции осуществляется в настоящее время. И я, в принципе, на практике вижу, как ежедневно она используется. Ольга Коршун:

То есть не будет такого, что мы видим какой-то беспилотник, например, в нашем небе и по нему сразу открывают огонь? Все будет изучаться, да? Ростислав Давидюк:

Инициировать беспилотный летательный аппарат мгновенно, то есть определить его принадлежность, законно он выполняет данный полет или нет, не представляется возможным. И нами, насколько можно, сокращено данное время реагирования, то есть с использованием средств связи уточняется у центра единой системы организации воздушного движения о правомерности выполнения полета данным беспилотным летательным аппаратом в исследуемом районе. Ольга Коршун:

Как вы оцените, насколько принятие этого указа повлияет на безопасность полетов, на безопасность в стране?