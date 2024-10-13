Международная работа, уборочная и сельскохозяйственные ярмарки – поговорили с Натальей Якубицкой

Виолетта Шаблинская, СТВ:

Программа «Сенат» на СТВ. Я Виолетта Шаблинская. Здравствуйте. Приемы граждан и прямые линии – это один из приоритетов в работе Совета Республики. Что волнует жителей Минской области, и как решается проблема пустующих домов в сельской местности? Это и не только мы обсудим с гостем нашей программы, членом Совета Республики, председателем Минского областного Совета депутатов Натальей Викторовной Якубицкой.

Над чем работают народные избранники в Минской области?

Виолетта Шаблинская:

В Совете Республики серьезно занимаются вопросами местного самоуправления. Какие инициативы рассматривались в последнее время? Наталья Якубицкая, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель Минского областного Совета депутатов:

В Минской области буквально за последний промежуток времени состоялись важнейшие совещания, где были рассмотрены актуальные вопросы, очень актуальная повестка, кадровая политика в сельской местности. То есть мы понимаем, как важно, чтобы сегодня кадры в сельской местности закреплялись. Кадры медицинские, учителя, работники сельскохозяйственных предприятий. Мы рассматривали также актуальные вопросы развития социальной сферы. В мае мы все собирались на базе Щучинского района, где мы также обсуждали земельно-имущественные вопросы. И вы знаете, в развитии именно вот этой повестки в Минской области мы провели семинар-совещание. Сейчас ведь по стране прошла инвентаризация земли, и во многом получилось расхождение вот тех фактических границ, которые занимают граждане, которые занимают земельные участки, многие не соответствуют документам. Поэтому мы вели с нашими председателями сельских советов разъяснительную работу, чтобы они могли полноценно консультировать наших людей. 10 % обращений граждан связаны с земельными вопросами. Как только люди воспользуются своим правом на оформление земли, на легализацию земельных участков, у нас, безусловно, эти вопросы сами по себе будут исключены. Далее мы должны понимать, что, во-первых, оформление земельного участка дает гарантии людям на пользование им, а также оформление таких участков именно в наследство, передача их своим детям или по желанию. Мы все законопослушные граждане и также должны понимать, что мы должны все платить налоги. Налоги на землю, налоги на имущество. Поэтому вот такая повестка у нас рассматривалась.

Ходят ли сенаторы на сельхозярмарки?

Виолетта Шаблинская:

Минская область в аграрном плане всегда была на передовых позициях. Как сработали в эту страду? Наталья Якубицкая:

В этом году Минская область очень успешно сработала именно в плане валового сбора зерна, именно в плане проведения сельскохозяйственных работ. Каравай Минской области составляет порядка 2,5 миллиона тонн. Это вместе с рапсом. Вы понимаете, насколько это действительно существенно и насколько это весомо. Я хочу сказать, что успех сам по себе не приходит. Конечно, это благодаря большой поддержке, постоянному вниманию главы нашего государства. Только в этом сезоне мы обновили материально-техническую базу и закупили 60 зерноуборочных комбайнов и 150 энергонасыщенных тракторов. Но и, конечно же, бесценный вклад наших сельчан, наших хлеборобов. Конечно, их мы сегодня благодарим. И им я говорю слова огромной благодарности и признательности за их самоотверженный труд. Вы знаете, своим трудом они славят не только свои экипажи, комбайнеры, не только свои семьи. Они прославляют нашу Минщину и нашу родную Беларусь. Но я не могу и не отметить депутатский корпус. Депутаты у нас тоже всегда в авангарде, потому что все эти начинания, все эти решения, которые очень положительно влияют на динамичное развитие Минской области, конечно же, тоже всегда депутаты поддерживают.

Виолетта Шаблинская:

Уборка урожая закончилась, «Дожинки» продолжают чествовать тружеников села. Наталья Викторовна, а лично вы ходите на сельскохозяйственные ярмарки? Наталья Якубицкая:

Я, безусловно, хожу на сельскохозяйственные ярмарки, потому что я как член Совета Республики, как председатель областного Совета депутатов, я хожу мониторить цены, я смотрю ассортимент, который сегодня предлагают нашим гражданам. Я хочу сказать, что это очень правильно, когда проводятся такие ярмарки. Вы знаете, даже в плане того, что сегодня есть возможность закупить такую продукцию сельскохозяйственную, овощи, фрукты. И мне кажется, очень многие хозяйки, это очень востребовано, они перерабатывают, замораживают, а это, соответственно, экономит их время. Можно быстрее приготовить на стол. Но сама я, наверное, являюсь таким более пассивным покупателем, потому что у меня есть свой маленький клочок земли, на котором я стараюсь вырастить, начиная от картофеля, ну, в общем-то, наверное, все. И особенно как-то, может быть, с возрастом приходишь к тому, что тебе очень нравится заниматься вот таким вот земледелием. Но земля придает силы, она придает уверенность. Такие хорошие чувства. Поэтому я советую всем по возможности заниматься на земле. Это очень-очень здорово.

Международная работа Совета Республики