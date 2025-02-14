В Министерстве ЖКХ подвели итоги работы за 2024 год

Сделать жизнь белорусов комфортнее и качественнее – глобальная задача на 2025-й. Год благоустройства обязывает каждого позаботиться не только о своем клочке земли, но и о нашем большом общем доме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На передовой борьбы за лучшую жизнь – Министерство жилищно-коммунального хозяйства. В числе первостепенных задач: развитие инфраструктуры, модернизация систем отопления и водоснабжения. По этим направлениям сделано немало, но еще многое предстоит.

Так, в планах на год – обеспечить чистой водой еще 100 тысяч человек. Для этого по всей стране возведут более 360 станций обезжелезивания. К слову, трудятся не только над внедрением новых коммуникаций, обеспечивают и бесперебойную работу старых. Число инцидентов в системе водоснабжения в минувшем году сократилось на 30 %. Могли заметить белорусы и изменение ситуации на дорогах – от исчезновения выбоин до полного обновления полотна. План в 2024-м перевыполнили аж на 30 % – отремонтировали более 9 миллионов квадратных метров улично-дорожной сети. И не только в крупных городах.