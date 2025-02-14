В Министерстве ЖКХ подвели итоги работы за 2024 год

Сделать жизнь белорусов комфортнее и качественнее – глобальная задача на 2025-й. Год благоустройства обязывает каждого позаботиться не только о своем клочке земли, но и о нашем большом общем доме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На передовой борьбы за лучшую жизнь – Министерство жилищно-коммунального хозяйства. В числе первостепенных задач: развитие инфраструктуры, модернизация систем отопления и водоснабжения. По этим направлениям сделано немало, но еще многое предстоит.
Так, в планах на год – обеспечить чистой водой еще 100 тысяч человек. Для этого по всей стране возведут более 360 станций обезжелезивания. К слову, трудятся не только над внедрением новых коммуникаций, обеспечивают и бесперебойную работу старых.
Число инцидентов в системе водоснабжения в минувшем году сократилось на 30 %. Могли заметить белорусы и изменение ситуации на дорогах – от исчезновения выбоин до полного обновления полотна. План в 2024-м перевыполнили аж на 30 % – отремонтировали более 9 миллионов квадратных метров улично-дорожной сети. И не только в крупных городах.
Геннадий Трубило, министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
Акцент мы сделали на агрогородках по ремонту улично-дорожной сети. И когда наше население видит, что где-то ремонтируют, а у него на улице нет, тогда появляются еще обращения: сделайте мне так же красиво. Поэтому этот вопрос стоит на контроле. И на контроле у Президента. Что касается агрогородков, темпы мы, на мой взгляд, еще недостаточно нарастили, но в 2025 году, учитывая, что это Год благоустройства, думаю, будут темпы наращены.
В планах до 2030 года – ремонтировать не менее 2 миллионов квадратных метров дорожного покрытия ежегодно. Но фокус в первую очередь не на количестве, а на качестве работ – задачи на пятилетку обозначены Президентом.
Важным направлением работы служб ЖКХ остается и наведение порядка на земле. В 2024-м наши города стали еще зеленее: высадили более 900 тысяч деревьев и кустарников. А клумбы украшали свыше 20 миллионов цветов.