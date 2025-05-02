В Министерстве образования подвели итоги публичного обсуждения реформ для репетиторов. В начале апреля на правовом портале Беларуси опубликовали проект постановления правительства, который вносил изменения в работу самозанятых в сфере обучения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поступило свыше 200 комментариев. Большинство из них касались предполагаемого запрета групповых занятий. Ведь считается, что педагог должен работать с учеником индивидуально. Репетиторы высказались против. В Министерстве образования изучили критику и прислушались к их мнению.

Ольга Рыбаключева, директор Департамента контроля качества образования Министерства образования Беларуси:

Конечно же, мы не согласны в полном объеме, что это должно быть групповое обучение. Все-таки репетиторство – это консультационные услуги. И потребности у каждого индивидуальны по усвоению тех или иных тем. Но Министерство образования, услышав потребности граждан, приняло решение и изменило норму в части возможности оказания услуг репетитора в мини-группах, до 4 человек. Резонанс в обществе вызвало предложение использовать при оказании репетиторских услуг только зарегистрированные в Беларуси сервисы. Участники обсуждения возразили. В результате норму исключили.