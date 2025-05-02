В Министерстве образования подвели итоги публичного обсуждения реформ для репетиторов
В Министерстве образования подвели итоги публичного обсуждения реформ для репетиторов. В начале апреля на правовом портале Беларуси опубликовали проект постановления правительства, который вносил изменения в работу самозанятых в сфере обучения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поступило свыше 200 комментариев. Большинство из них касались предполагаемого запрета групповых занятий. Ведь считается, что педагог должен работать с учеником индивидуально. Репетиторы высказались против. В Министерстве образования изучили критику и прислушались к их мнению.
Ольга Рыбаключева, директор Департамента контроля качества образования Министерства образования Беларуси:
Конечно же, мы не согласны в полном объеме, что это должно быть групповое обучение. Все-таки репетиторство – это консультационные услуги. И потребности у каждого индивидуальны по усвоению тех или иных тем. Но Министерство образования, услышав потребности граждан, приняло решение и изменило норму в части возможности оказания услуг репетитора в мини-группах, до 4 человек.
Резонанс в обществе вызвало предложение использовать при оказании репетиторских услуг только зарегистрированные в Беларуси сервисы. Участники обсуждения возразили. В результате норму исключили.
Дмитрий Ковзун, репетитор по химии:
На данный момент, конечно, все учителя уже привыкли, все репетиторы привыкли к определенным платформам, и на них работают. Поэтому хорошо, что в законопроекте поддержали тот формат, что можно пользоваться всеми доступными ресурсами.
Проектом постановления Совмина «О порядке осуществления самостоятельной профессиональной деятельности по обучению» предполагалось, что репетиторы будут преподавать навыки работы на компьютере, игры на музыкальных инструментах, помогать постигать азы различных видов искусств только взрослым, но общественное обсуждение привело к тому, что теперь делиться знаниями по этим направлениям репетиторы могут и с детьми.