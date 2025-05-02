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Какие заболевания могут развиться от стресса? Мнение врача

02 мая 2025 15:52
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Избегайте стрессов любыми способами! Покой в душе – преграда болезням, твердят медики, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Какие заболевания могут развиться от стресса? Мнение врача-2

Светлана Кузьменко, врач-невролог, кандидат медицинских наук:
Хронический стресс истощает резервы головного мозга. Это приводит к обострению, усилению имеющихся симптомов или появлению новых заболеваний. Есть такие нейродегенеративные заболевания, как рассеянный склероз, которые также могут развиться при снижении реактивности организма, снижении защитных сил, иммунитета. Дальше в организме человека начинают вырабатываться антитела, которые становятся враждебными к собственным клеткам организма. Таким образом возникают различные изменения. 

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# Здоровье

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