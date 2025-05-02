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«В социальном мире достаточно тяжело». Поговорили с белоруской, у которой редкое генетическое заболевание

02 мая 2025 15:57
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Современный человек, несмотря на цивилизованность, не стал кардинально добрее к тем, кто отличается внешне или внутренне. Порою – наоборот, нетерпимость как будто становится нормой. Из общества таких людей, конечно, не изгоняют, но отношение высказать могут, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

«В социальном мире достаточно тяжело». Поговорили с белоруской, у которой редкое генетическое заболевание-2

Богдана Тараканова, страдает синдромом Шерешевского-Тернера:
В социальном мире достаточно тяжело, потому что, во-первых, рост, постоянно косые взгляды, восприятие тебя не как взрослого человека, а как какого-то ребенка. Это постоянный буллинг. Я училась в двух школах, в одной из школ было конкретно.

У Богданы Таракановой – синдром Шерешевского-Тернера. Это генетическое заболевание, вызванное нарушением хромосомного набора, при котором у женщин отсутствует X-хромосома. Встречается исключительно у женщин и характеризуется множественными нарушениями, которые необходимо выявить и научиться с ними жить.

Подробности в видео.

# Здоровье

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