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Какие генетические заболевания являются наиболее распространёнными? Ответили в НАН Беларуси

02 мая 2025 15:52
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По словам генетиков, у каждого народа были и сохраняются свои генетические мутации, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Какие генетические заболевания являются наиболее распространёнными? Ответили в НАН Беларуси-2

Анна Щаюк, старший научный сотрудник лаборатории экологической генетики и биотехнологии Института генетики и цитологии НАН Беларуси:
Генетические заболевания в разных популяциях имеют разную частоту распространения. Если мы говорим о Беларуси, о наших близлежащих соседях, то мы не особо отличаемся от европейской популяции в этом плане. Самые частые заболевания – это фенилкетонурия, муковисцидоз, СМА, галактоземия. В некоторых этнических группах есть такой исторически сложившийся факт – близкородственные браки. В таком случае – это тоже фактор риска, поскольку если мать и отец имеют общего предка в своей семье, вероятность проявлений каких-то заболеваний возрастает.

Подробности в видео.

# Здоровье

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